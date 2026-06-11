Tunisie: Sousse - La municipalité dément toute peinture du mur de la médina et évoque une image falsifiée

La municipalité de Sousse a formellement démenti, mercredi, les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue intervention de peinture sur les remparts de la médina.

Elle affirme qu'il s'agit d'une image falsifiée, largement relayée en ligne et ayant suscité une polémique ainsi que des critiques à l'encontre des autorités locales.

Le responsable chargé de la gestion de la municipalité, Mourad Ben Salem, a indiqué que la photo en question ne représente pas la médina de Sousse, mais le mur du théâtre de plein air de la ville, une infrastructure moderne datant des années 1990.

Selon lui, ce mur est peint en blanc depuis plusieurs années et n'a fait l'objet d'aucune intervention récente. Il a également souligné que l'image diffusée aurait été manipulée à l'aide de techniques de retouche numérique et d'outils d'intelligence artificielle, la qualifiant de « falsifiée et non authentique ».

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Mourad Ben Salem a précisé que la municipalité de Sousse n'a procédé à aucun travaux de peinture sur les remparts de la médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988.

Il a rappelé que toute intervention sur ce site historique est strictement encadrée. Le responsable a par ailleurs indiqué que les couleurs autorisées dans la médina, conformément à la réglementation municipale, se limitent essentiellement au blanc et au bleu pour les portes et fenêtres.

Enfin, il a déploré la propagation de rumeurs, estimant qu'elles mobilisent inutilement les efforts des autorités locales pour leur démenti. Il a qualifié cette affaire « d'atteinte gratuite à l'image de la ville et de ses institutions », appelant à davantage de responsabilité dans le partage des contenus sur les réseaux sociaux.