Afrique: Coopération Tunisie Sénégal - Cap sur les partenariats

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) a accueilli, ce mercredi 10 juin 2026, un forum d'affaires et des rencontres B2B réunissant des opérateurs économiques tunisiens et sénégalais.

Cette initiative, portée par une délégation d'une douzaine d'entreprises tunisiennes venues prospecter le marché sénégalais, témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique et de saisir les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Organisée par l'ambassade de Tunisie au Sénégal, la mission commerciale se déroule du 9 au 14 juin 2026. Elle rassemble des entreprises actives dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, les équipements et intrants agricoles, l'emballage en verre, les semences, l'irrigation, les pâtes alimentaires, la pâtisserie industrielle, l'huile d'olive, les dattes et le conseil à l'export.

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À l'ouverture des travaux, Riadh Azaiez, chef de la délégation tunisienne, a mis en avant la complémentarité des économies sénégalaise et tunisienne. Il a rappelé que la Tunisie occupe déjà une place importante sur le marché sénégalais, notamment dans les filières des dattes, de l'huile d'olive et du couscous. « Les entreprises tunisiennes ne viennent pas seulement présenter leurs produits. Elles recherchent avant tout des partenaires locaux fiables, souhaitent nouer des alliances durables et explorer de nouvelles opportunités d'investissement », a-t-il déclaré, plaidant pour une coopération économique « plus dense, plus diversifiée et plus inclusive ».

Il a également invité les opérateurs sénégalais à participer au Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage prévu à Tunis du 11 au 13 juin 2026, afin de renforcer davantage les échanges entre les deux pays.

Le défi du commerce intra-africain

Les discussions ont également porté sur les enjeux de l'intégration économique africaine. Les intervenants ont rappelé que le commerce intra-africain ne représente encore que 15 à 20 % des échanges du continent, loin derrière l'Union européenne où près de 60 % des échanges s'effectuent entre États membres.

Pour les participants, la ZLECAf constitue un levier majeur pour développer des chaînes de valeur africaines, stimuler l'investissement et créer davantage d'emplois. « L'avenir économique de l'Afrique se construira aussi à travers les échanges que les pays africains développeront entre eux », a souligné un représentant de la délégation tunisienne.

Une coopération appelée à se renforcer

Le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la mission de l'institution de promouvoir l'ouverture internationale du secteur privé sénégalais. Il s'est notamment félicité de la concrétisation de plusieurs accords de partenariat issus des précédentes éditions.

Le représentant de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal a, pour sa part, souligné que les rencontres B2B programmées dans le cadre du forum devraient favoriser l'émergence de partenariats concrets dans plusieurs secteurs stratégiques. Il a également rendu hommage au dynamisme des opérateurs tunisiens, rappelant qu'il s'agissait de la septième ou huitième édition de ce rendez-vous économique.

De son côté, Rachid Saïdani a réaffirmé la volonté de Tunis de donner une nouvelle dimension au partenariat économique bilatéral, en faisant de la coopération tuniso-sénégalaise un modèle d'intégration africaine fondé sur la confiance, la complémentarité et l'intérêt mutuel. Au total, douze entreprises tunisiennes ont pris part à ces rencontres d'affaires avec leurs homologues sénégalais, avec l'ambition de transformer les opportunités identifiées en partenariats durables et créateurs de valeur ajoutée.