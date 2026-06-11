La conférence de presse de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem s'est tenue hier. Le musée d'El Jem a abrité pour la première fois cette rencontre qui a réuni organisateurs, artistes, journalistes et influenceurs en présence de SEM l'ambassadeur d'Autriche et des représentants de l'UIB, mécène du festival.
Le budget s'élève cette année à 800 mille dinars, selon Mabrouk Layouni, directeur de l'édition actuelle.
Voici le programme :
11 juillet - Opéra : Didon et Énée, pro- duction Théâtre de l'Opéra de Tunis
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15 juillet - Orchestre Symphonique de Sousse : Tarabiat symphoniques - avec Dorsaf Hamdani
18 juillet - Camerata de Barcelone : Colores de España
24 juillet - Orchestre l'Orphéon :
1ère partie : concert dédié à Marcel Khalifé
2e partie : avec Mehdi Haddjeri Band et la Cité des Marmots du 93 et Ouled El Jem
Programme dédié aux chants de l'exil (France)
25 juillet - Orchestre l'Orphéon :
Le Boléro de Ravel
Shéhérazade de Rimski-Korsakov (France)
1er août - L'Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne
06 août - OIDA : Musique cinéma :
Cinecittà/Hollywood (Italie)
08 août - OIDA : Naples dans la Médi- terranée : les plus belles chansons de Naples (Italie)
12 août - Orchestre Symphonique de Carthage
15 août - Yuri Revich & The Sound en concert (Autriche)