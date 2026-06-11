Tunisie: La Fondation ARTs & Culture by UIB renouvelle son soutien au Festival International de Musique Symphonique d'El Jem pour la 8e année consécutive

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La conférence de presse de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem s'est tenue hier. Le musée d'El Jem a abrité pour la première fois cette rencontre qui a réuni organisateurs, artistes, journalistes et influenceurs en présence de SEM l'ambassadeur d'Autriche et des représentants de l'UIB, mécène du festival.

Le budget s'élève cette année à 800 mille dinars, selon Mabrouk Layouni, directeur de l'édition actuelle.

Voici le programme :

11 juillet - Opéra : Didon et Énée, pro- duction Théâtre de l'Opéra de Tunis

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15 juillet - Orchestre Symphonique de Sousse : Tarabiat symphoniques - avec Dorsaf Hamdani

18 juillet - Camerata de Barcelone : Colores de España

24 juillet - Orchestre l'Orphéon :

1ère partie : concert dédié à Marcel Khalifé

2e partie : avec Mehdi Haddjeri Band et la Cité des Marmots du 93 et Ouled El Jem

Programme dédié aux chants de l'exil (France)

25 juillet - Orchestre l'Orphéon :

Le Boléro de Ravel

Shéhérazade de Rimski-Korsakov (France)

1er août - L'Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne

06 août - OIDA : Musique cinéma :

Cinecittà/Hollywood (Italie)

08 août - OIDA : Naples dans la Médi- terranée : les plus belles chansons de Naples (Italie)

12 août - Orchestre Symphonique de Carthage

15 août - Yuri Revich & The Sound en concert (Autriche)

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