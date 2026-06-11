La conférence de presse de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem s'est tenue hier. Le musée d'El Jem a abrité pour la première fois cette rencontre qui a réuni organisateurs, artistes, journalistes et influenceurs en présence de SEM l'ambassadeur d'Autriche et des représentants de l'UIB, mécène du festival.

Le budget s'élève cette année à 800 mille dinars, selon Mabrouk Layouni, directeur de l'édition actuelle.

Voici le programme :

11 juillet - Opéra : Didon et Énée, pro- duction Théâtre de l'Opéra de Tunis

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15 juillet - Orchestre Symphonique de Sousse : Tarabiat symphoniques - avec Dorsaf Hamdani

18 juillet - Camerata de Barcelone : Colores de España

24 juillet - Orchestre l'Orphéon :

1ère partie : concert dédié à Marcel Khalifé

2e partie : avec Mehdi Haddjeri Band et la Cité des Marmots du 93 et Ouled El Jem

Programme dédié aux chants de l'exil (France)

25 juillet - Orchestre l'Orphéon :

Le Boléro de Ravel

Shéhérazade de Rimski-Korsakov (France)

1er août - L'Orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne

06 août - OIDA : Musique cinéma :

Cinecittà/Hollywood (Italie)

08 août - OIDA : Naples dans la Médi- terranée : les plus belles chansons de Naples (Italie)

12 août - Orchestre Symphonique de Carthage

15 août - Yuri Revich & The Sound en concert (Autriche)