Tunisie: Aujourd'hui, coupure et perturbation de l'eau potable dans ces zones

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Des coupures et des perturbations dans la distribution de l'eau potable touchent aujourd'hui, jeudi 11 juin 2026, les quartiers d'El Maagoula et de Sabalat El araneb, dans le gouvernorat de Béja.

C'est ce qu'a annoncé la direction régionale de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Selon un communiqué publié par la compagnie, cet incident fait suite à une panne survenue ce matin au niveau du transformateur électrique de la station de pompage d'El Maagoula.

La SONEDE précise que l'approvisionnement en eau potable devrait reprendre progressivement cet après-midi, à partir de 16h00, dès que les travaux de réparation de la panne seront achevés.

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