Tunisie: Le calendrier de la phase de poules (heure tunisienne)

1ère journée
11/06 (20h00) : Mexique-Afrique du Sud (Groupe A)-Stade de Mexico
12/06 (03h00) : Corée du Sud-République tchèque (Groupe A)-Stade de Guadalajara
12/06 (20h00) : Canada-Bosnie-Herzégo- vine (Groupe B)-Stade de Toronto
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13/06 (02h00) : Etats-Unis-Paraguay (Groupe D)-Stade de Los Angeles
13/06 (20h00) : Qatar-Suisse (Groupe B)- Stade de la baie de San Francisco
14/06 (23h00) : Brésil-Maroc (Groupe C)- Stade de New York/New Jersey
14/06 (02h00) : Haïti-Ecosse (Groupe C)- Stade de Boston
14/06 (05h00) : Australie-Turquie (Groupe D)-BC Place de Vancouver
14/06 (18h00) : Allemagne-Curaçao (Groupe E)-Stade de Houston
14/06 (21h00) : Pays-Bas-Japon (Groupe F)-Stade de Dallas
15/06 (00h00) : Côte d'Ivoire-Equateur (Groupe E)-Stade de Philadelphie
15/06 (03h00) : Suède-Tunisie (Groupe F)-Stade de Monterrey
15/06 (17h00) : Espagne-Cap-Vert (Groupe H)-Stade d'Atlanta
15/06 (20h00) : Belgique-Egypte (Groupe G)-Stade de Seattle
16/06 (11h00) : Arabie saoudite-Uruguay (Groupe H)-Stade de Miami
16/06 (02h00) : Iran-Nouvelle-Zélande (Groupe G)-Stade de Los Angeles
16/06 (20h00) : France-Sénégal (Groupe I)-Stade de New York/New Jersey
17/06 (23h00) : Irak-Norvège (Groupe I)- Stade de Boston
17/06 (02h00) : Argentine-Algérie (Groupe J)-Stade de Kansas City
17/06 (05h00) : Autriche-Jordanie (Groupe J)-Stade de la baie de San Francisco
17/06 (18h00) : Portugal-RD Congo (Groupe K)-Stade de Houston
17/06 (21h00) : Angleterre-Croatie (Groupe L)-Stade de Dallas
18/06 (00h00) : Ghana-Panama (Groupe L)-Stade de Toronto
18/06 (03h00) : Ouzbékistan-Colombie (Groupe K)-Stade de Mexico
2e journée
18/06 (17h00) : République tchèque- Afrique du Sud (Groupe A)-Stade d'Atlanta
18/06 (20h00) : Suisse-Bosnie (Groupe B)-Stade de Los Angeles
19/06 (23h00) : Canada-Qatar (Groupe B)-BC Place de Vancouver
19/06 (02h00) : Mexique-Corée du Sud (Groupe A)-Stade de Guadalajara
19/06 (20h00) : Etats-Unis-Australie (Groupe D)-Stade de Seattle
20/06 (23h00) : Ecosse-Maroc (Groupe C)-Stade de Boston
20/06 (02h00) : Brésil-Haïti (Groupe C)- Stade de Philadelphie
20/06 (05h00) : Turquie-Paraguay (Groupe D)-Stade de la baie de San Francisco
20/06 (18h00) : Pays-Bas-Suède (Groupe F)-Stade de Houston
20/06 (21h00) : Allemagne-Côte d'Ivoire (Groupe E)-Stade de Toronto
21/06 (01h00) : Equateur-Curaçao (Groupe E)-Stade de Kansas City
21/06 (05h00) : Tunisie-Japon (Groupe F)-Stade de Monterrey
21/06 (17h00) : Espagne-Arabie saoudite (Groupe H)-Stade d'Atlanta
21/06 (20h00) : Belgique-Iran (Groupe G)-Stade de Los Angeles
22/06 (23h00) : Uruguay-Cap-Vert (Groupe H)-Stade de Miami
22/06 (02h00) : Nouvelle-Zélande-Egypte (Groupe G)-BC Place de Vancouver
22/06 (18h00) : Argentine-Autriche (Groupe J)-Stade de Dallas
22/06 (22h00) : France-Irak (Groupe I)- Stade de Philadelphie
23/06 (01h00) : Norvège-Sénégal (Groupe I)-Stade de New York/New Jersey
23/06 (04h00) : Jordanie-Algérie (Groupe J)-Stade de la baie de San Francisco
23/06 (18h00) : Portugal-Ouzbékistan (Groupe K)-Stade de Houston
23/06 (21h00) : Angleterre-Ghana (Groupe L)-Stade de Boston
24/06 (00h00) : Panama-Croatie (Groupe L)-Stade de Toronto
24/06 (03h00) : Colombie-RD Congo (Groupe K)-Stade de Guadalajara
3e journée
24/06 (20h00) : Suisse-Canada (Groupe B)-BC Place de Vancouver
24/06 (20h00) : Bosnie-Qatar (Groupe B)-Stade de Seattle
25/06 (23h00) : Ecosse-Brésil (Groupe C)-Stade de Miami
25/06 (23h00) : Maroc-Haïti (Groupe C)- Stade d'Atlanta
25/06 (02h00) : République tchèque- Mexique (Groupe A)-Stade de Mexico
25/06 (02h00) : Afrique du Sud-Corée du Sud (Groupe A)-Stade de Monterrey
25/06 (21h00) : Curaçao-Côte d'Ivoire (Groupe E)-Stade de Philadelphie
25/06 (21h00) : Equateur-Allemagne (Groupe E)-Stade de New York/New Jersey
26/06 (00h00) : Japon-Suède (Groupe F)-Stade de Dallas
26/06 (00h00) : Tunisie-Pays-Bas (Groupe F)-Stade de Kansas City
26/06 (03h00) : Turquie-Etats-Unis (Groupe D)-Stade de Los Angeles
26/06 (03h00) : Paraguay-Australie (Groupe D)-Stade de la baie de San Francisco
26/06 (20h00) : Norvège-France (Groupe I)-Stade de Boston
26/06 (20h00) : Sénégal-Irak (Groupe I)- Stade de Toronto
27/06 (01h00) : Cap-Vert-Arabie saoudite (Groupe H)-Stade de Houston
27/06 (01h00) : Uruguay-Espagne (Groupe H)-Stade de Guadalajara
27/06 (04h00) : Egypte-Iran (Groupe G)- Stade de Seattle
27/06 (04h00) : Nouvelle-Zélande-Belgique (Groupe G)-BC Place de Vancouver
27/06 (22h00) : Panama-Angleterre (Groupe L)-Stade de New York/New Jersey
27/06 (22h00) : Croatie-Ghana (Groupe L)-Stade de Philadelphie
28/06 (00h30) : Colombie-Portugal (Groupe K)-Stade de Miami
28/06 (00h30) : RD Congo-Ouzbékistan (Groupe K)-Stade d'Atlanta
28/06 (03h00) : Algérie-Autriche (Groupe J)-Stade de Kansas City
28/06 (03h00) : Jordanie-Argentine (Groupe J)-Stade de Dallas.