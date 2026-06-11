Tunisie: Récolte céréalière - La collecte des céréales a atteint 1,3 million de quintaux

Selon les dernières données de l'office des céréales, les quantités de grains collectées à l'échelle nationale ont atteint environ 1,374 million de quintaux à la date du 9 juin 2026. Dans le détail, cette récolte se compose majoritairement de 1,346 million de quintaux de céréales destinées à la consommation, complétés par 28 mille quintaux de semences sélectionnées brutes.

L'institution prévoit d'ailleurs une accélération notable du rythme de collecte dans les différents centres au cours des prochains jours, à mesure que les opérations de moisson et de réception progressent dans l'ensemble des régions productrices.

Afin de garantir le bon déroulement de la saison et d'absorber la pression attendue sur les sites de stockage, l'Office a annoncé le lancement d'un vaste programme d'évacuation des céréales vers les silos centraux et les unités de transformation. Cette stratégie vise à satisfaire les besoins nationaux mensuels en céréales de consommation en mobilisant l'ensemble des moyens logistiques disponibles, qu'il s'agisse du transport routier par camions ou du transport ferroviaire pour les centres connectés au réseau ferré.

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Par ailleurs, l'office des céréales a formellement appelé tous les acteurs de la filière à se conformer strictement aux procédures de sécurité et à adopter les mesures préventives nécessaires. L'enjeu est de sécuriser les opérations de collecte, de transport et d'entreposage dans les meilleures conditions possibles afin de préserver les stocks stratégiques et de consolider la sécurité alimentaire du pays.

Pour rappel, la campagne de collecte de la récolte 2026 a débuté le 28 mai dernier dans le gouvernorat de Kairouan. Elle s'est ensuite généralisée progressivement aux autres régions de production dans la foulée des ouvertures de centres et de l'avancement des moissons, conditionnées par les analyses réglementaires du taux d'humidité des grains.