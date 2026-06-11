Dans le cadre du Projet d'appui à la compétitivité agricole et à l'élevage (Pcae), l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) intensifie la production de semences pré-bases de riz, de blé et de sorgho. Une démarche stratégique visant à renforcer durablement les capacités de production agricole du Sénégal.

À travers le PCAE, l'ISRA déploie un important programme de production de semences pré-bases dans plusieurs stations de recherche, notamment à Ndiol et Fanaye dans la vallée du fleuve Sénégal. L'objectif est de garantir la disponibilité de semences de qualité, considérées comme le socle de toute politique de souveraineté alimentaire.

Pour le Dr Baboukar Bamba, chercheur au Centre de recherche agricole de Saint-Louis et point focal du programme semences à l'ISRA, l'enjeu est majeur. « La finalité du programme est d'arriver à l'autosuffisance en semences. Sans semences pré-bases, il est impossible de développer les autres niveaux de production et d'approvisionner correctement les agriculteurs », explique-t-il. Concernant le blé, deux hectares ont été emblavés en contre-saison froide dans les stations de Ndiol et Fanaye. Les récoltes sont achevées et les équipes poursuivent actuellement les opérations post-récolte.

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Pour le riz, neuf hectares ont été consacrés à la multiplication de plusieurs nouvelles variétés, dont ISRI 2, ISRI 7, ISRI 12, ISRI 15 et ISRI 16. À Ndiol, où sont menées les activités de sélection et de multiplication, le chef d'installation Moussa Kandé souligne l'importance stratégique du programme. « Quand on parle d'agriculture, il faut d'abord parler de semences. Produire et mettre à disposition des variétés de qualité permet d'espérer de meilleurs rendements et de renforcer la sécurité alimentaire », affirme-t-il.

Le PCAE favorise également les partenariats entre recherche et enseignement supérieur. À l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, des parcelles de production de semences servent à la fois à la recherche appliquée et à la formation pratique des étudiants. « Grâce à notre collaboration avec l'ISRA, les étudiants peuvent appliquer sur le terrain les connaissances acquises en classe et se préparer aux réalités du monde professionnel », indique Justin Kanfany, enseignant-chercheur au département Production végétale et agronomique.

L'université participe actuellement à la production de semences de sorgho dans le cadre du projet. Une activité qui contribue également à la recherche sur des variétés adaptées aux besoins des producteurs et des éleveurs.

Selon Abbdourahmane Tamba, responsable d'exploitation de la ferme pédagogique de l'UFR Agro, la variété de sorgho cultivée présente un fort potentiel. « C'est une variété très productive dont les résidus peuvent être valorisés dans l'alimentation du bétail, contribuant ainsi au développement des systèmes intégrés agriculture-élevage », souligne-t-il. En misant sur la recherche, l'innovation et la production de semences de qualité, le PCAE et l'ISRA entendent ainsi poser les bases d'une agriculture plus compétitive et plus résiliente au service de la souveraineté alimentaire du Sénégal.