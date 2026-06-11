Sénégal: Tivaouane - Une série de cambriolages inquiète les habitants du centre-ville

Les habitants du centre-ville de Tivaouane ne dorment plus sur leurs deux oreilles en raison d'une série de cambriolages. En effet, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026, deux boutiques situées dans les quartiers Ndoutt et Darou Salam ont été visitées par des voleurs.

La boutique du sieur Same Guèye, distributeur de matériel électroménager, a été visitée nuitamment, aux environs de 3 heures du matin, par des malfaiteurs. Selon les témoignages recueillis, ces derniers auraient défoncé les deux portes d'accès du commerce. Ils ont emporté huit téléphones portables, un drone, six montres de luxe, des lunettes ainsi que des chargeurs. Une deuxième boutique a été visitée dans le quartier Darou Salam selon le même procédé. Les cadenas et les serrures de l'alimentation générale appartenant à Mory Seck ont été brisés par les malfaiteurs.

Ces derniers ont ensuite emporté l'argent trouvé sur place, estimé à 600 000 FCFA, ainsi que trois packs de boissons en canettes. Impuissantes face à ce forfait, les deux victimes ont porté plainte contre X au commissariat urbain de Tivaouane.

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Rappelons que, dans la nuit du 22 au 23 février dernier, une bijouterie avait été cambriolée et des bijoux de valeur emportés. Inquiets, certains habitants des quartiers du centre-ville de Tivaouane, particulièrement les commerçants, réclament la reprise des patrouilles nocturnes. Ils ont également sollicité l'implantation d'un nouveau commissariat ou d'un poste de police à Tivaouane afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.