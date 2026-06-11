Sénégal: Tivaoune - Les travaux d'assainissement des eaux pluviales exécutés à 60 %

Une réunion d'évaluation des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane s'est tenue hier, mercredi 10 juin 2026, à la préfecture. Les responsables de l'entreprise en charge des ouvrages ont annoncé un taux de 60 % dans l'exécution des travaux.

La Commission technique du Comité de suivi des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane s'est réunie, hier, mercredi 10 juin 2026. À l'occasion, des responsables de l'entreprise Kelimane, en charge du réseau, ont annoncé un taux d'exécution de 60 %. À les en croire, le rythme d'exécution est satisfaisant malgré les multiples ralentissements notés du fait des dégâts causés sur les réseaux de la Sen'Eau, de la Senelec, entre autres sociétés concessionnaires.

Selon Mamadou Ngom, directeur des Travaux, l'entreprise Kelimane a augmenté les équipes qui travaillent désormais jour et nuit ; ce qui va impacter positivement sur le respect des délais. Il assure que tous les chantiers qui sont au centre-ville seront bouclés au plus tard en fin juillet. Le responsable de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Mansour Seck, a relevé que les travaux en béton sont bouclés à plus de 70 % et ceux des conduites en Pvc à 50 %.

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Il a précisé que la pose des tuyaux d'évacuation en Pvc est beaucoup plus facile. C'est pour cela que l'accent a jusqu'ici été mis sur les travaux les plus compliqués, à savoir le béton. Les responsables de l'entreprise ont rassuré que l'essentiel des travaux, situés au niveau du centre-ville, particulièrement autour de la grande mosquée, seront terminés à temps.

Cela permettrait l'évacuation des eaux hors de la ville, vers la zone des vallées mortes. Cependant, ces travaux ont causé beaucoup de préjudices à la Senelec dont ses représentants ont déploré 19 points endommagés sur le réseau électrique de Tivaouane. Du côté de la Sen'Eau, 45 tuyaux endommagés sont recensés, selon la responsable technique, Aïssata Ly.

Cependant, elle a rassuré qu'avant le Gamou, les tuyaux cassés seront rétablis, invitant l'entreprise à éviter d'endommager les tuyaux. Abordant les inquiétudes manifestées par les responsables de l'entreprise et qui concernent le retard noté dans le paiement des sommes dues, le conseiller technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Lamine Diouk, représentant le ministre dans le Comité de suivi, a rassuré les responsables de l'entreprise Kelimane.

D'après lui, toutes les dispositions sont prises pour payer, dans les plus brefs délais, les sommes dues. Il a aussi annoncé la réalisation des exutoires qui doivent accompagner les travaux puisque les études sont déjà faites et les moyens financiers mobilisés. Le maire de la ville, Demba Diop Sy, est largement revenu sur les routes endommagées et qui doivent, dit-il, être réparées avant le Gamou.

Tirant les conclusions, le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, a insisté sur le paiement des sommes dues à l'entreprise afin d'éviter l'arrêt des travaux. L'autorité administrative a invité les uns et les autres à faire en sorte que les travaux d'assainissement des eaux pluviales impactent le moins possible l'organisation du prochain Gamou.