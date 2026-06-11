Afrique: Mondial 2026 - Ibrahim Mbaye et Bara Sapoko Ndiaye, les deux joyaux sénégalais parmi les plus jeunes du tournoi

À l'heure du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal peut s'enorgueillir d'une distinction remarquable : deux de ses joueurs figurent dans le top 5 des plus jeunes participants au tournoi.

Ibrahim Mbaye (18 ans et 138 jours) et Bara Sapoko Ndiaye (18 ans et 162 jours) incarnent à eux seuls une nouvelle génération dorée des Lions et leurs trajectoires respectives n'ont rien d'ordinaire.

Ibrahim Mbaye, champion d'Europe à 18 ans

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L'ailier du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye s'apprête à disputer sa première phase finale planétaire sous les ordres du sélectionneur national Pape Thiaw. Mais sa saison, avant même le coup d'envoi du Mondial, est déjà historique : fraîchement couronné champion d'Europe avec le club parisien, il compte déjà deux Ligues des champions à son palmarès. Une longévité exceptionnelle pour un joueur qui n'a pas encore soufflé ses 19 bougies.

Très ému après l'annonce officielle de sa convocation, Ibrahim Mbaye a réagi avec une sobriété pleine d'émotion en publiant simplement « Al hamdoulilah ». À quelques heures du dernier match de préparation des Lions face à l'Arabie saoudite, il a clairement affiché les ambitions de sacre mondial du Sénégal, balayant toute idée de gestion physique et prônant un engagement total à 100%.

Bara Sapoko Ndiaye, le conte de fées venu de Gambie

L'histoire de Bara Sapoko Ndiaye est peut-être la plus romanesque du tournoi. Natif de Dakar, le jeune joueur ne comptait que quatre apparitions professionnelles à son actif avant la compétition, un bagage statistique minime, mais un impact visuel et technique suffisant pour convaincre le staff technique national de son immense potentiel.

Lors du match de préparation face aux États-Unis, titularisé de manière inattendue dans un contexte particulièrement exigeant, le jeune milieu de terrain n'a pas semblé impressionné par l'événement, cherchant à s'installer dans le rythme en se rendant disponible et en proposant des solutions dans la circulation du ballon.

Une fierté continentale

Au-delà du seul Sénégal, ce duo symbolise une tendance plus large : sur les dix plus jeunes joueurs présents au Mondial 2026, cinq évoluent sous un drapeau africain : Sénégal (2), Égypte, Maroc et Tunisie. Le continent n'a jamais autant brillé par la précocité de ses talents sur la scène planétaire. Pour les Lions de Pape Thiaw, qui affronteront la France dès le 16 juin dans ce qui s'annonce comme un choc d'ouverture explosif, ces deux fusées ont déjà tout d'une promesse : celle d'un Sénégal qui regarde résolument vers l'avenir.

Le top 10 des joueurs les plus jeunes de la Coupe du monde 2026

L'âge indiqué est celui du 11 juin date du match d'ouverture