Afrique: Burna Boy, Rema, Davido… Quand l'afrobeats s'offre la plus grande scène du football mondial

Ce jeudi 11 juin marque le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada, cette édition s’annonce déjà historique. Sur les terrains comme sur les scènes, l’Afrique occupe une place inédite, portée notamment par l’afrobeats, devenu l’un des sons les plus influents de la planète.

Le Nigéria, ambassadeur musical du Mondial

C’est dans le mythique stade Azteca de Mexico que s’ouvre la compétition, avec le match inaugural entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Avant même le premier coup de sifflet, le public assistera à une performance très attendue de Burna Boy, aux côtés de Shakira, autour du titre officiel « Dai Dai ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La fête avait déjà commencé la veille à Los Angeles, où Davido a participé au concert officiel de compte à rebours de la FIFA, au Crypto.com Arena, aux côtés de Diplo, figure majeure de la scène musicale internationale.

À travers ces performances, le Nigéria confirme son statut de puissance culturelle mondiale. Longtemps cantonné aux scènes africaines et diasporiques, l’afrobeats s’impose désormais comme une bande-son globale, capable d’accompagner les plus grands événements sportifs de la planète.

Rema prendra également part aux festivités, tandis que la Sud-Africaine Tyla, nouvelle étoile de la pop africaine, participera-t-elle aussi à cette séquence musicale d’envergure mondiale. Une présence symbolique, alors que l’Afrique du Sud ouvre la compétition face au pays hôte.

La FIFA a également dévoilé l’album officiel de cette Coupe du monde, qui réunit plusieurs artistes internationaux. Parmi eux figure Ayra Starr, en collaboration avec la rappeuse américaine Latto sur le titre « Show Me », confirmant encore davantage la place centrale des sonorités africaines dans l’imaginaire musical de ce Mondial.

Une exposition exceptionnelle pour la culture africaine

Au-delà des stars nigérianes, d’autres talents du continent seront mis en lumière. Les Ghetto Kids d’Ouganda, révélés au grand public notamment grâce à Britain’s Got Talent et devenus viraux sur les réseaux sociaux, sont annoncés aux côtés de Shakira pour le spectacle de la finale, prévue le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Cette visibilité représente une opportunité majeure pour les industries créatives africaines. Musique, danse, mode, image : l’Afrique ne se contente plus d’être représentée, elle contribue pleinement à façonner l’esthétique et l’énergie de l’événement.

Dix nations africaines sur le terrain

Cette présence culturelle résonne avec une autre donnée historique : dix nations africaines participent à cette Coupe du monde, un record pour le continent. Le Sénégal, le Maroc, l’Égypte, le Ghana, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo seront au rendez-vous.

Le Cap-Vert disputera la première Coupe du monde de son histoire, tandis que la RDC signe un retour très attendu, plus de cinquante ans après sa seule participation, en 1974.

Dix équipes sur les terrains, des artistes africains au cœur des cérémonies et des millions de fans mobilisés à travers le continent : rarement une Coupe du monde aura autant mis l’Afrique à l’honneur.

En 2026, l’Afrique ne vient pas seulement jouer. Elle vient chanter, danser, vibrer et rappeler au monde l’ampleur de sa puissance culturelle.