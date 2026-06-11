Burkina Faso: Société burkinabè de télédiffusion - La ministre Aminata Zerbo au contact des réalités du terrain

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo a effectué une visite de terrain des différents services de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) le 10 juin 2026 à Ouagadougou.

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo veut s'imprégner des réalités de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) nouvellement rattachée au département qu'elle dirige. A cet effet, elle a effectué le mercredi 10 juin 2026 une visite terrain des installations de la SBT à Ouagadougou.

La visite a concerné la station de diffusion de Kamboinsin, le centre de distribution numérique de Gounghin et la direction générale de l'institution. A l'issue de la tournée la ministre chargée de la Transition digitale a félicité le directeur général de la SBT, David Ganou et ses collaborateurs. « Je suis venue constater les réalités de la SBT et au regard des performances, je traduis mes félicitations au directeur général et à l'ensemble de son équipe pour les performances enregistrées au quotidien », a-t-elle déclaré.

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Selon Aminata Zerbo l'immersion à la société burkinabè de télédiffusion lui a permis de se rendre compte que les installations techniques sont hautement stratégiques pour la diffusion audiovisuelle sur l'ensemble du territoire burkinabè. « J'ai noté que la SBT avec ses différentes installations couvre près de 98 % du territoire.

Un taux que je juge excellent, même si l'objectif est d'atteindre les 100 % », a-t-elle poursuivi. Aminata Zerbo a salué l'intégration par la SBT des directives de la Révolution populaire progressiste (RPP) énoncées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en fabriquant des équipements sur place et en implémentant des plateformes « maison » qui leur permettent d'être plus efficaces.

Offrir des services de qualité

La ministre chargée des Télécommunications a également salué la dynamique de mutualisation entre l'Agence nationale de la promotion des technologies de l'information et de la communication (ANPTIC), la Direction générale des communications électroniques (DGCE) et la SBT pour des échanges d'expériences et de mise en commun des intelligences et des capacités pour offrir des services de qualité.

Elle a souhaité la mise en oeuvre diligente de la feuille de route qui est assignée à la SBT. De son avis, la société burkinabè de télédiffusion doit diversifier ses offres de services, notamment explorer la possibilité d'offrir la connectivité. Le directeur général de la SBT, David Ganou a décliné la mission de la SBT qui consiste à couvrir l'ensemble du territoire par un réseau d'émetteurs et d'assurer la diffusion des programmes télévisuels.

Il a confié qu'à ce jour la SBT assure la diffusion de 17 chaines de télévision sur l'ensemble du territoire. A en croire M. Ganou, la visite de la ministre de tutelle motive l'ensemble des acteurs à faire de la SBT un opérateur de diffusion numérique de référence et un pôle de technologie numérique du département en phase avec les ambitions de la RPP.