Afrique: Sénégal, Cameroun, Afrique du Sud - Les trois pionniers africains des matchs d'ouverture du Mondial

Dakar — Le Cameroun, le Sénégal et l'Afrique du Sud demeurent à ce jour les seules nations africaines à avoir eu l'honneur de disputer un match d'ouverture de la Coupe du monde de football, des rendez-vous qui ont marqué l'histoire du continent sur la scène mondiale.

Le premier exploit africain dans un match inaugural remonte au 8 juin 1990. Les Lions Indomptables du Cameroun, opposés à l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre, avaient alors fait sensation en s'imposant 1-0 grâce à un but de François Omam-Biyik en ouverture du mondial italien. Douze ans plus tard, le Sénégal inscrivait à son tour son nom dans l'histoire. Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, la sélection sénégalaise avait surpris la France, championne du monde et d'Europe en titre, en remportant le match inaugural du Mondial 2002 sur le score de 1-0.

Papa Bouba Diop, unique buteur de cette rencontre, offrait ainsi aux Lions du Sénégal l'une des plus grandes victoires de l'histoire du football africain. L'Afrique du Sud avait ouvert le bal face au Mexique au Soccer City de Johannesburg, pour la première - et à ce jour seule Coupe du monde de football disputée sur le continent africain. Cette rencontre, conclue sur un score de parité (1-1), reste gravée dans les mémoires grâce à l'ouverture du score magnifique de Siphiwe Tshabalala à la 55e minute, devenu l'un des symboles du premier mondial organisé sur le continent africain.

Quinze ans après cette rencontre historique, l'Afrique du Sud retrouve à nouveau le Mexique ce jeudi 11 juin, dans une affiche qui rappelle leur confrontation de 2010 et met en exergue l'héritage laissé par le football africain dans les matchs d'ouverture de la Coupe du monde. Les Sud-Africains affronteront le Mexique, co-organisateur du tournoi, avec les Etats-Unis et le Canada, lors de ce premier match du mondial à Mexico à partir de 19h GMT.

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Ils rencontreront ensuite la République tchèque à Atlanta (États-Unis), le 18 juin, et la Corée du Sud à Monterrey (Mexique), le 24 du même mois, dans le cadre de la phase de groupes de ce Mondial, pour le compte de la poule A.

Sur les trois nations africaines ayant participé à un match d'ouverture du tournoi mondial, le Cameroun et le Sénégal sont les seules à avoir signé une victoire, respectivement contre l'Argentine en 1990 et la France en 2002, deux sélections qui remettaient alors en jeu leur titre de champion du monde. Ces performances ont contribué à renforcer la réputation du football africain sur la scène internationale et comptent parmi les pages les plus marquantes de l'histoire de la Coupe du monde.