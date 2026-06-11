Sénégal: L'ANTS appelle à une 'compréhension approfondie' de la crise sociétale pour bâtir une feuille de route

Dakar — Le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTS), Moctar Touré, a préconisé jeudi une meilleure compréhension des "causes profondes" de la crise sociétale que traverse le pays, une démarche qui conditionne à ses yeux l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route nationale pour la période 2026-2030.

"Nous avons jugé utile de nous pencher sur la crise très profonde qui traverse tous les compartiments de notre société. Nous avons fait le constat, discuté des modalités et des opportunités de solutions, puis formulé des recommandations d'actions qui sont aujourd'hui regroupées dans une feuille de route", a déclaré M. Touré. Il prenait part à un atelier national de restitution et de structuration portant sur le thème "Crise sociétale au Sénégal : de la réflexion collective vers une feuille de route 2026-2030".

Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans le prolongement d'un premier atelier tenu le 23 novembre 2025 et consacré à l'identification des fondements, des causes et des manifestations de cette crise ainsi qu'à la recherche de pistes de solutions. M. Touré a toutefois souligné la nécessité de poursuivre les recherches afin d'approfondir la compréhension des facteurs à l'origine de cette situation.

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"On ne peut pas, dans un laps de temps très court, comprendre toute la profondeur d'une telle crise. Il faudra donc mener des études complémentaires pour asseoir cette compréhension et en faire un support pour l'action", a relevé le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il a souligné, dans ce sens, l'importance d'élargir le dialogue à l'ensemble des régions du pays, afin de mieux appréhender les réalités locales.

"Les travaux ont mis en évidence une crise « systémique » touchant aussi bien les valeurs que l'éducation, la citoyenneté, l'autorité et la participation démocratique", a pour sa part fait observer la présidente fondatrice de l'ONG Femmes, enfants, migration et développement communautaire (FEMDEV), Ngoné Ndoye. A son avis, "il ne s'agit ni d'une crise sectorielle ni d'une conjoncture passagère. C'est une crise sociétale systémique qui atteint les fondements mêmes du lien social".

Elle a relevé sur ce registre, une transformation profonde du rapport à l'autorité, aggravée par les effets de la révolution numérique ainsi que par des fractures territoriales et socio-économiques persistantes. Face à cette situation, elle a identifié plusieurs orientations stratégiques destinées à guider l'action publique au cours des prochaines années.

Celles-ci portent notamment sur le repositionnement de l'humain au centre des politiques publiques, la reconstruction de l'autorité par l'exemplarité, la reconnaissance de la santé mentale comme facteur de cohésion sociale. D'autres orientations portent sur la valorisation de la famille et de la parentalité, le renforcement de l'éducation civique, morale et numérique, ainsi que la réduction des disparités territoriales et économiques. Les recommandations devraient servir de base à une feuille de route nationale capable de mobiliser l'ensemble des acteurs autour du renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Sénégal.