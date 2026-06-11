Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Des discussions autour d'un nouveau partenariat entre le pays et les Nations unies

Une délégation des experts onusiens conduite par le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, s'est entretenue, le 9 juin à Brazzaville, avec le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc Joseph Okio.

Ils ont échangé sur la préparation du nouveau Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (UNSDCF) 2027-2031 et l'intégration des enjeux de gouvernance et de réforme de l'État dans les priorités de développement du Congo.

Le gouvernement congolais et le système des Nations unies entendent renforcer leur collaboration autour des réformes institutionnelles et de la gouvernance. La dernière rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations engagées pour l'élaboration de l'UNSDCF 2027-2031, document stratégique qui orientera l'ensemble des interventions du système onusien au Congo au cours des cinq prochaines années. « La problématique de la gouvernance est essentielle pour le développement du pays. Le ministère de la Réforme de l'État occupe une place centrale dans ce dispositif », a souligné Abdourahamane Diallo.

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Selon le coordonnateur résident, le futur cadre de coopération sera aligné sur les grandes orientations nationales, notamment la Vision Congo 2063 en cours de finalisation, le futur Plan national de développement, les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ainsi que l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Accompagné d'une équipe de consultants nationaux et internationaux, Abdourahamane Diallo est venu recueillir les orientations stratégiques du ministre afin d'alimenter les travaux de priorisation qui réuniront prochainement les administrations publiques, le secteur privé et la société civile.

Ce nouveau cadre de partenariat englobe les défis liés à la gouvernance, à la modernisation de l'administration publique et à l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Des enjeux que les Nations unies considèrent comme déterminants pour la réussite des politiques de développement.

Le coordonnateur résident a salué le plan stratégique de réforme de l'État présenté par le ministre, qu'il a qualifié de programme ambitieux et structurant, capable d'impulser des changements à tous les niveaux de l'administration. « Les Nations unies disposent d'une expertise qui peut contribuer à accompagner la réforme de l'État, notamment à travers le renforcement des capacités, la coordination des acteurs et la diffusion des outils de gouvernance », a-t-il expliqué.

Pour Abdourahamane Diallo, la réussite des réformes passe également par une large appropriation des politiques publiques. Il a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer les actions de communication et de vulgarisation afin de permettre aux citoyens et aux institutions de mieux comprendre les transformations engagées.