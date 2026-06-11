Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda, a présidé, le 8 juin à Brazzaville, une audience solennelle de prise de contact avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités en République du Congo, membres du Groupe Afrique.

Au cours de la rencontre, le ministre Constant-Serge Bounda a décliné les grandes orientations de la politique étrangère de la République du Congo, s'inscrivant en droite ligne des priorités stratégiques du programme du gouvernement, intitulé "Accélérons la marche vers le développement". Il a réaffirmé le leadership et l'engagement indéfectible du chef de l'État congolais en faveur de la gouvernance environnementale globale, portés par l'initiative de la Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement.

En guise de perspective, le chef de la diplomatie congolaise a exhorté les membres du Groupe Afrique à travailler ensemble pour faire de Brazzaville le laboratoire de la diplomatie de résultats.

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À l'occasion de cette rencontre hautement symbolique avec le Groupe des ambassadeurs africains, le ministre Constant-Serge Bounda a d'emblée précisé, dans son allocution, accueillir ses hôtes avec une profonde joie et un sens élevé de la responsabilité au ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, leur « maison ». En les remerciant pour leur présence, il a expliqué que cela témoigne de la qualité des liens fraternels et de confiance qui unissent « nos États et nos peuples ».

L'ambassadrice de la République de Côte d'Ivoire, présidente du Groupe Afrique, Touré née Koné Maman, a porté la voix de ses pairs en prononçant l'allocution de circonstance, marquant ainsi la convergence de vues des États membres.

Cette audience de haute distinction témoigne du dynamisme constant et de la volonté partagée de raffermir les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération multilatérale qui unissent la République du Congo aux autres nations du continent africain.

Morceaux choisis du discours du ministre Constant-Serge Bounda

Justifiant le choix de cette première rencontre, le ministre des Affaires étrangères a confié que celle-ci constitue, certes, une prise de contact institutionnelle, conformément aux usages diplomatiques, mais elle traduit surtout une volonté politique claire ; celle de continuer de placer l'Afrique au coeur de l'action diplomatique de son pays.

« Dans notre marche commune vers "l'Afrique que nous voulons", nous devons poursuivre la construction d'une Afrique forte, souveraine, prospère et influente ; une Afrique capable d'assurer sa sécurité, de défendre ses intérêts stratégiques et de parler d'une seule voix sur les grandes questions du monde », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que cette vision inspire depuis toujours l'action du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont l'engagement constant en faveur de l'unité africaine, du dialogue et de la paix fait aujourd'hui autorité bien au-delà des frontières congolaises.

Le diplomate congolais a rappelé que l'Afrique, avec cinquante-cinq États membres, représente près du quart des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle constitue également la force motrice du Groupe des 77 plus la Chine, ce qui lui confère un poids politique majeur dans le système multilatéral.

Dans son allocution, il a également relevé que lorsque l'Afrique est unie, lorsqu'elle défend des positions communes, notamment dans les négociations climatiques, commerciales ou institutionnelles, sa voix est entendue, respectée et prise en compte.

« Notre responsabilité collective est donc claire : préserver cette unité et la transformer en influence réelle au service de nos peuples », s'appuyant sur l'impulsion du président de la République, adepte d'une diplomatie congolaise demeurant fidèle aux valeurs du panafricanisme. « Notre ambition est simple : contribuer activement au rayonnement de l'Afrique, défendre ses intérêts stratégiques et renforcer sa place dans la gouvernance mondiale », a-t-il confié.

Il a souhaité que la diplomatie congolaise soit plus proactive, plus économique, plus tournée vers les résultats et davantage au service du développement, vers l'effectivité de la Zone de libre-échange africaine, que son gouvernement appelle de ses voeux.

Évoquant le programme du gouvernement "Accélérons la marche vers le développement", il a expliqué qu'il offre un cadre clair d'action, fondé notamment sur le renforcement du capital humain, la diversification de l'économie, la création d'emplois, le développement des infrastructures, la promotion de l'innovation et la préservation de l'environnement.

Pour terminer son propos, Constant-Serge Bounda a tenu à assurer ses hôtes que le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger continuera à être leur interlocuteur privilégié et leur partenaire de confiance dans l'exercice de leurs missions en République du Congo.

« Nous poursuivrons les efforts visant à améliorer davantage la qualité de nos interactions, à faciliter vos démarches et à renforcer l'efficacité de notre coopération quotidienne... Faisons de Brazzaville l'un des laboratoires de cette ambition africaine renouvelée », a-t-il confié.

Discours du ministre Constant-Serge Bounda

https://drive.google.com/file/d/1vzlmO3A25lx-7CUruJAjHdq929hAthh9/view