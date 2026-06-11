Congo-Brazzaville: Forêts - Déploiement des équipes pour l'inventaire des concessions reprises par l'État

Le Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques (Cniaf) a lancé, le 9 juin à Brazzaville, la session de formation des équipes de terrain qui réaliseront l'inventaire forestier de préinvestissement des concessions forestières retournées au domaine de l'État.

Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques des agents et des étudiants finalistes de l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie (Ensaf), en vue de produire des données fiables pour une gestion durable des ressources forestières.

Après la formation, les techniciens de terrain seront déployés dans dix concessions forestières, notamment au Kouilou, dans la Bouenza, au Djoué-Lefini et dans la Likouala. La directrice du Cniaf, Carine Saturnine Milandou, a insisté sur l'importance stratégique de cette opération pour la valorisation durable du patrimoine forestier national. Selon elle, les concessions retournées à l'État constituent un potentiel considérable pour le développement économique du pays, mais leur gestion exige une connaissance précise des ressources disponibles.

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Les résultats de l'inventaire permettront aux autorités d'évaluer le potentiel des concessions concernées, d'identifier les essences commerciales disponibles, d'estimer les volumes exploitables... Cette mission a été confiée au Cniaf par la ministre de l'Économie forestière, a rappelé Carine Saturnine Milandou, témoignant de la confiance accordée à son expertise dans la production de données forestières fiables.

Armand Brice Dzatini Ecko, chef du service Inventaire et aménagement des forêts, est chargé de l'encadrement des équipes de terrain. Il a expliqué que cette formation vise tout d'abord à renforcer les capacités techniques de ces équipes avant leur déploiement.

L'une des principales activités enseignées est le « layonnage », une opération consistant à ouvrir des pistes forestières afin de faciliter le travail des équipes de comptage. « Le layonnage permet aux équipes de comptage d'accéder aux zones d'inventaire pour procéder au recensement des arbres. Compte tenu du niveau d'expertise requis, il était nécessaire d'organiser cette formation, d'autant plus qu'elle bénéficie également aux étudiants », a-t-il précisé.

La formation comprend une phase théorique et une phase pratique. Pendant quatre jours, les participants seront initiés aux principes de l'inventaire forestier, aux techniques de collecte des données ainsi qu'à l'utilisation des équipements de terrain. Parmi les matériels mobilisés figurent notamment le GPS, la boussole, l'éclimètre, le décamètre, le ruban diamétrique, les machettes et les fiches de terrain.

Concernant la mission d'inventaire, a expliqué Armand Brice Dzatini Ecko, seuls les arbres appartenant aux essences exploitables reconnues au Congo seront recensés. « Nous comptons les arbres à partir de vingt centimètres de diamètre. Dans le cadre de cette mission, c'est essentiellement le diamètre qui nous permet d'estimer les volumes exploitables », a-t-il indiqué. Il a ajouté que la durée des missions de terrain variera selon les unités d'échantillonnage à couvrir, avec une moyenne d'environ vingt-deux jours par concession.

Cette formation représente également une opportunité pour les étudiants finalistes de l'Ensaf de compléter leur apprentissage académique par une expérience pratique. Sélectionné par le ministère de l'Économie forestière, Did Bongoueke s'est réjoui de cette initiative qui lui permettra d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

Même enthousiasme chez Gueclin Hondolo Mpassi, également finaliste à l'Ensaf. Pour elle, cette formation constitue une occasion unique de mettre en pratique les enseignements reçus à l'école. « Nous allons enfin pouvoir manipuler les instruments utilisés en forêt et découvrir concrètement les réalités du terrain. La pratique nous permettra de mieux comprendre ce que nous avons appris en théorie », a-t-elle confié.