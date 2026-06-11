Congo-Brazzaville: Journée de la concorde nationale - Des activités sportives au menu de la 35e édition

Les festivités de la 35e Journée nationale de la concorde nationale organisées les 9 et 10 juin à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, ont été marquées, entre autres, par le tournoi de nzango et le cross populaire.

Le tout a démarré le 9 juin par le tournoi de nzango qui a regroupé quatre équipes, notamment la Direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation (Ddeppsa), les Forces armes congolaises (FAC)-Moulendé, la Direction départementale de l'éducation physique et sportive (Ddesp) et la Direction départementale de la santé (DDS).

Au finish, c'est la Ddeppsa qui a remporté le tournoi en battant en finale les FAC Moulendé 32-24 alors qu'à la mi-temps, les militaires menaient par le score de 14 à 13. Notons qu'en demi-finales, la Ddppsa avait écarté la DDS 28-21, tandis que les FAC-Moulendé disposaient de la Ddeps 30-20.

S'agissant du cross populaire, les athlètes ont parcouru 10 km avec pour départ et point d'arrivée la place de la République. Chez les messieurs, Dieudonné Moukilou a remporté la course avec un chrono de 32'16 ; suivi de Ideal Bongo 33'04; et de Christopher Sambou 35'06.

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Chez les dames, Navelle Matsogny est arrivée en tête avec un chrono de 37'26 ; deuxième Loumba Koumba avec 42'26); et troisième Dorée Ngouanga 43'10.

Au terme de la compétition de nzango, toutes les équipes ont été récompensées. En sus de l'enveloppe, l'équipe de la Ddppsa a reçu la coupe. Quant au cross populaire, seuls les trois premiers de chaque catégorie ont été primés. Terminés respectivement premier chez les messieurs et première chez les dames, Dieudonné Moukilou et Navelle Matsogny ont reçu les trophées mis en jeu.

Visiblement contents de leurs performances, ces deux athlètes connus au semi-marathon international de Brazzaville pensent que ce cross organisé à l'occasion de la 35e édition de la Journée de la concorde nationale leur a servi d'entraînement. Ils ont tous souhaité que les autorités sportives nationales organisent de temps en temps de telles compétions afin de leur permettre d'être en forme au lieu d'attendre seulement les festivités du 15 août.

International congolais, Dieudonné Moukilou s'entraîne individuellement par manque de coach. C'est ainsi qu'il a salué l'initiative du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo d'unir les jeunes autour du sport. « Je remercie les organisateurs, il faut chaque fois mettre les athlètes sur le terrain comme aujourd'hui, parce que nous attendons souvent le semi-marathon du mois d'août, après quoi nous sommes abandonnés à nous-mêmes par manque de compétitions. Alors que lorsqu'il y a des compétitions, le niveau des athlètes va s'améliorer.En 2019, j'ai passé neuf mois de stage au Kenya, malheureusement le covid-19 a tout gâché en interrompant les compétitions », a déploré cet habitué du semi-marathon international de Brazzaville qui n'est pas à son premier trophée remporté.