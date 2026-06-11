Congo-Brazzaville: Claude Le Roy revient à la tête des Diables rouges

Par le biais d'un communiqué officiel publié le 9 juin, à Brazzaville, par le directeur de cabinet du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Charles Makaya dit Mackaill, le gouvernement congolais a annoncé la signature prochaine du contrat du nouveau staff technique de l'équipe nationale de football, les Diables rouges A.

La cérémonie officielle se déroulera le 22 juin en fin de matinée dans la salle de réunion du cabinet ministériel, sous la présidence du ministre Hugues Ngouélondelé, en présence d'Henri Endzanga, représentant la Fédération congolaise de football.

Le document à signer met en avant un duo d'expérience pour un nouveau projet sportif. L'accord engagera formellement l'État congolais avec le technicien français Claude Le Roy, nommé au poste de sélectionneur national, et Omar Daf, qui occupera les fonctions de sélectionneur adjoint.

Selon les termes du communiqué ministériel, cette double nomination marque l'ouverture d'une nouvelle dynamique pour le football national. Les autorités affichent une vision orientée vers la reconstruction d'une sélection compétitive, la valorisation des talents locaux et techniques, ainsi que le rétablissement du lien de confiance avec le public congolais.

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La feuille de route assignée au nouveau sélectionneur et à son encadrement technique est clairement définie. La priorité absolue de leur mission sera de décrocher la qualification de la République du Congo pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027. Ce mandat s'accompagnera du déploiement progressif d'un projet sportif à long terme, axé sur les valeurs de discipline et de compétitivité

Les Congolais entre espoir et incertitude

Lors de son premier passage à la tête des Diables rouges entre décembre 2013 et novembre 2015, le technicien français, Claude Le Roy, a profondément marqué le football congolais en signant l'une de ses plus belles épopées modernes. Son fait d'armes majeur reste l'éclatante campagne lors de la CAN 2015, en Guinée équatoriale. Sous sa houlette, la sélection nationale avait réussi l'exploit de se hisser jusqu'en quarts de finale de la compétition, terminant notamment première de sa poule après des victoires marquantes contre le Gabon (1-0) et le Burkina Faso (2-1).

Une performance historique que le pays n'avait plus atteinte depuis plusieurs années. Outre ces résultats rigoureux sur le plan tactique, le passage du "Sorcier blanc" à Brazzaville s'est caractérisé par une restructuration de l'encadrement technique, une valorisation accrue des talents locaux et une ferveur populaire retrouvée, jetant les bases d'un projet sportif compétitif qui demeure, aujourd'hui encore, une référence pour le football national.

Mais à côté de ce succès, nombreux sont les fans qui affichent un contraste entre ce choix et les exigences du football moderne. Agé de 78 ans, plusieurs Congolais s'interrogent sur les capacités de Claude Le Roy à répondre positivement aux attentes du pays surtout qu'il a passé de nombreuses années hors des vestiaires. L'espoir reste permis mais certains amoureux du ballon rond « doutent des capacités physiques et cognitifs » de ce grand connaisseur du football africain, surtout que le Congo traverse une période de disette.