Sénégal: Madina Manjack - La relance du déminage humanitaire lancée pour accélérer le retour des populations

Madina Manjack — Les autorités administratives et les acteurs de la lutte antimines ont procédé, jeudi, au lancement symbolique de la relance des activités de déminage humanitaire en Casamance, une initiative inscrite dans les orientations du chef de l'État visant à permettre au Sénégal de respecter ses engagements internationaux en matière d'action antimines.

La cérémonie a été lancée à Madina Manjack, dans le département de Bignona, suite aux directives données par le président de la République lors de sa tournée économique en Casamance, en décembre dernier. Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, présidant cette cérémonie, a déclaré que les activités de déminage doivent contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé à l'horizon 2031 dans le cadre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel.

Le chef de l'exécutif régional a souligné que le déminage humanitaire constitue "un levier essentiel" pour le retour des populations dans leurs localités d'origine et la récupération de terres exploitables pour les activités économiques. Il a rappelé que ce volet occupe une place importante dans le Plan Diomaye pour la Casamance, aux côtés du renforcement de la sécurité et de l'inclusion économique des populations. Mor Talla Tine a également mis en avant les efforts déjà consentis par l'État à travers la réalisation d'infrastructures sociales de base dans plusieurs localités de la région.

Il a saisi l'occasion pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, afin qu'ils accompagnent davantage le Sénégal dans le financement du Plan Diomaye pour la Casamance, dans un contexte marqué par des contraintes de mobilisation des ressources. Le directeur général du Centre national d'action antimines au Sénégal (CNAMS), Salomon Diédhiou, s'est félicité de la reprise effective des opérations après une période de ralentissement des activités de déminage.

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Il a indiqué que les premières interventions seront menées progressivement afin de garantir le respect des exigences de sécurité et de qualité encadrant ce type d'opérations. Selon lui, l'ONG Handicap International (HI) est, à ce stade, la seule organisation disposant d'une accréditation opérationnelle et d'ordres de tâche lui permettant de démarrer les travaux sur le terrain. Il a toutefois ajouté que d'autres organisations sont en cours d'accréditation et seront déployées dans plusieurs zones simultanément, afin d'accélérer les opérations dans les villages demandeurs.

M. Diédhiou a rappelé que les besoins restent importants en Casamance, où plus d'un million de mètres carrés ne sont pas encore traités, selon les estimations disponibles. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts conjoints des autorités, des partenaires et des opérateurs spécialisés pour sécuriser les zones concernées et répondre aux nombreuses demandes des communautés affectées par la présence de mines.