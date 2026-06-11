Sénégal: L'étude du Plan de mobilité urbaine et rurale de Diourbel et Bambey lancée

Diourbel — Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) a procédé au lancement de l'étude pour l'élaboration d'un Plan de mobilité urbaine et rurale (PMUR) des agglomérations de Diourbel et de Bambey (centre), jeudi, dans le cadre du Projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA), financé par la Banque mondiale.

La cérémonie s'est déroulée à la gouvernance de Diourbel, sous la présidence du gouverneur Ibrahima Fall, en présence des préfets de Diourbel et de Bambey, des services techniques concernés ainsi que des acteurs du transport routier. L'étude sera conduite par deux cabinets marocain et sénégalais. Les consultants travailleront en étroite collaboration avec les autorités administratives, les collectivités territoriales et les acteurs du secteur des transports, afin d'identifier les contraintes liées à la mobilité et de proposer des solutions adaptées aux réalités locales.

Des enquêtes de terrain seront menées auprès des populations et des différentes parties prenantes pour recueillir leurs préoccupations et attentes en matière de transport et de déplacement. "Ce projet vise à établir un diagnostic de la mobilité dans les localités de Diourbel et de Bambey, afin d'apporter les corrections nécessaires pour disposer d'un système de transport moderne", a expliqué le directeur des études et de la stratégie du CETUD, Mouhamadou Lamine Gaye.

Selon lui, le PMUR permettra de définir une vision cohérente du développement des transports dans les deux agglomérations et servira de cadre de référence pour la formulation de futurs projets dans le secteur. M. Gaye a précisé que l'étude prendra notamment en compte les questions relatives aux infrastructures routières, à la formalisation du secteur des transports ainsi qu'au renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème du transport terrestre.

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Le Plan de mobilité urbaine et rurale constitue, selon lui, une stratégie intégrée destinée à répondre aux besoins de déplacement des populations et des entreprises, tout en contribuant à l'amélioration de la circulation, de l'économie locale et de la qualité de vie. Prenant la parole, le gouverneur de Diourbel a insisté sur la nécessité de veiller à l'application effective des recommandations devant découler de cette étude.

"Il ne faudrait pas que ce document reste dans les tiroirs après son élaboration. Il faudra mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre", a-t-il déclaré. Ibrahima Fall a également invité les cabinets chargés de l'étude à assurer une bonne formation des agents qui seront déployés sur le terrain, afin de garantir une collecte de données fiable et une coordination efficace avec les services techniques et les populations.