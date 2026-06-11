Afrique: Coupe du monde de football - Début ce jeudi de la 23e édition

L'Argentine, tenante du titre, le remet en jeu à l'occasion de la 23e édition de la Coupe du monde qui se joue du 11 juin au 19 juillet pour la première fois dans trois pays : les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

La compétition met pour la première fois aux prises quarante-huit sélections réparties en douze poules de quatre. Les attentes sont grandes pour les dix représentants du continent africain. Il s'agit du Sénégal, du Maroc, de l'Egypte, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la République démocratique du Congo, du Ghana, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et du Cap-Vert. Lors de la dernière édition en 2022, les Lions de l'Atlas du Maroc avaient brisé le plafond de verre en atteignant le dernier carré. L'Afrique, qui a toujours su s'imposer dans les catégories inférieures, attend sa première médaille dans cette compétition.

Elle sera plus longue : trente-neuf jours, soit neuf de plus que lors des dernière éditions. Cent quatre matches sont au programme au lieu de soixante-quatre habituels avec une étape de plus pour les qualifiés à la phase à élimination directe : les seizièmes de finale qui mettront aux prises les deux premiers de chaque groupe plus les huit meilleurs troisièmes. Une opportunité à saisir pour certaines sélections qui peinent à passer le premier tour.

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Comme d'habitude, la compétition réserve ses lots de favoris. L'Espagne, la France, le Portugal, l'Argentine et le Brésil cités parmi les grands favoris doivent assumer leur statut devant les outsiders comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Mexique ... ou encore le Sénégal, le Maroc.

Cette coupe du monde sera la dernière des deux stars qui ont marqué l'histoire du football ces dernières années. Lionel Messi (huit fois Ballon d'or), déjà vainqueur lors de la dernière édition, et Cristiano Ronaldo (primé à cinq reprises) qui court après son premier trophée en six éditions.

Mais l'on continuera toutefois à admirer le talent d'Ousmane Dembélé; de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé lors de la dernière finale de la Coupe du monde; de Lamine Yamal, le fer de lance de la sélection espagnole; de Vinicius Junior; ou encore de l'efficacité devant les buts d'Harry Kane ... Cette coupe du monde a tout pour plaire sur le terrain. La bataille pour la succession de l'Argentine s'annonce très engagée et les surprises ne sont pas à exclure.