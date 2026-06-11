Congo-Brazzaville: PCT Île Mbamou - Les chefs de section invités à renforcer la mobilisation à la base

Le président du conseil du comité du Parti congolais du travail (PCT) dans le district de l'Île œuvrer, Lesly Ilytch Vladimir Yoka, a tenu le 10 juin, dans la localité de Loubassa, une réunion de travail avec les responsables des 95 sections que compte la circonscription.

La rencontre s'inscrivait dans la dynamique de la restructuration annoncée des structures de base du parti, conformément aux instructions de la hiérarchie. Il s'agissait, pour le nouveau président du comité, de procéder à un état des lieux du fonctionnement interne, de relancer la campagne d'adhésion des militants et sympathisants, et de réactiver le mécanisme des cotisations statutaires. « Le parti se gère à la base. Si les sections et les cellules ne fonctionnent pas bien, toute la circonscription en pâtit », a rappelé Lesly Ilytch Vladimir Yoka, appelant les chefs de section à plus de rigueur dans l'animation de ces structures.

Évoquant certains dysfonctionnements constatés avant son arrivée, le président du conseil du comité a insisté sur la nécessité de restaurer la discipline militante, valeur du PCT. « Nous voulons un parti à l'Île Mbamou caractérisé par le respect de la hiérarchie et des instructions », a-t-il souligné.

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Fort d'être sorti premier du département de Brazzaville lors de la dernière élection présidentielle, le PCT île Mbamou entend maintenir ce cap. « Ensemble, dans l'unité, la cohésion et la discipline, nous donnerons des victoires au Parti congolais du travail », a promis Ilytch Vladimir Yoka. Il a invité l'ensemble des militants à se remettre au travail au niveau des cellules, des sections et du comité.

Les présidents de section ont réaffirmé, à cet effet, leur engagement à se servir des orientations de la direction et à oeuvrer au succès des opérations de restructuration et de mobilisation des ressources statutaires.