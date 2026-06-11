Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le comité exécutif prend acte du choix de Claude Le Roy

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a tenu, le 10 juin à Brazzaville, la session de son Comité exécutif au cours de laquelle elle a pris acte de la nomination de Claude Le Roy comme sélectionneur des Diables rouges dont la signature du contrat l'engageant aura lieu le 22 juin.

La Fécofoot s'est dit disposée à accompagner le nouveau sélectionneur des Diables rouges dans sa mission de qualifier le Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027. « La Fécofoot a appris, à travers un communiqué de presse, l'annonce de la signature le 22 juin d'un contrat engageant M. Claude Le Roy, en qualité de sélectionneur des Diables rouges A. Le comité exécutif se réjouit de cette nouvelle et se dit disposé à l'accompagner dans sa mission », a dit la Fécofoot dans le communiqué final des travaux du comité exécutif.

Le Congo débutera les éliminatoires en affrontant à Windhoek la Namibie avant de recevoir le Cameroun et croiser les Comores à Moroni. Lors de la manche retour, il jouera respectivement contre les Comores et la Namibie à domicile avant de recroiser le Cameroun à Yaoundé.

Sur la réouverture des stades

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La Fécofoot a également salué l'autorisation du ministère des Sports portant réouverture des stades. « Le comité exécutif en a pris acte et se félicite de cette décision qui permet la relance effective des activités footballistiques sur l'ensemble du territoire national. Le comité exécutif saisit cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements à monsieur le ministre des Sports », a souligné le communiqué final.

Considérant que l'ouverture des stades constitue un préalable indispensable à l'organisation des compétitions, la Fécofoot a examiné les conditions de relancer les compétitions, s'appuyant particulièrement sur le cas de la Coupe du Congo. « Dans le cadre de cette relance, le comité exécutif a décidé d'engager rapidement une concertation avec les différents acteurs de football national, notamment les dirigeants et les organes techniques. A cet effet un chronogramme a été arrêté », a précisé la Fécofoot.