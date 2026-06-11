Congo-Brazzaville: PCT - Le Comité des membres d'honneur se dote d'un nouveau bureau exécutif

Les travaux de l'assemblée générale élective du Comité des membres d'honneur du Parti congolais du travail (PCT) se sont déroulés les 9 et 10 juin, à Brazzaville, marquant ainsi une étape clé dans la consolidation des structures de cette formation politique. Organisée dans la foulée du sixième congrès ordinaire, cette rencontre a mis l'accent sur le renouvellement générationnel et l'importance stratégique de l'expérience politique.

Placée sous la direction du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, l'assemblée générale du Comité des membres d'honneur avait pour mission principale de lui doter d'une nouvelle équipe dirigeante. À l'issue de deux jours de travaux, les membres ont élu un bureau exécutif composé de cinq membres. Lamyr Nguelé a été reconduit à la présidence de cet organe. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le président du parti, Denis Sassou N'Guesso, ainsi qu'au secrétaire général pour la confiance renouvelée et leur implication personnelle dans la réussite de ces assises. « Je mesure le poids de ma responsabilité. Mais avec le concours de tous, je traduirai dans les faits les missions qui nous ont été confiées », a indiqué Lamyr Nguelé.

Outre le poste de président, la vice-présidence revient à Henri Ngankama, le secrétariat à Gouam Devan Goivande Angoya, et le poste de rapporteur à Jean Michel Sangha. Ida Victorine Ngampolo en est la trésorière. « Le moment décisif est arrivé. Nous devons travailler en parfaite collaboration pour que triomphent les idéaux de notre parti », a exhorté le président du bureau élu.

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Le Comité des membres d'honneur regroupe 87 cadres ayant occupé de hautes fonctions au sein de l'appareil politique ou de l'État. Étant à la fois modérateur et organe consultatif, il a un devoir direct envers le secrétaire général pour lui faire part de ses avis et suggestions. « Il est le dépositaire d'une mémoire politique précieuse. À travers ses avis, ses conseils et son expérience, il contribue à éclairer l'action du parti et à renforcer la cohésion entre les générations militantes », avait expliqué le secrétaire général, Pierre Moussa, à l'ouverture des travaux.

Le PCT s'est engagé, à travers cette démarche, dans une dynamique de modernisation, de renforcement de ses structures et d'adaptation permanente aux défis du temps présent, a rappelé le secrétaire général,. « Immenses sont les défis que le parti est appelé à relever, au nombre desquels la restructuration de ses organes intermédiaires et de base et la participation victorieuse aux échéances électorales de 2027 », a-t-il dit. Il est convaincu que le nouveau bureau saura donner une impulsion nouvelle à la contribution du Comité des membres d'honneur au rayonnement du parti.