Congo-Brazzaville: Gouvernance financière - La CNTR mobilise les partenaires autour de son plan stratégique

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) va réunir, ce 12 juin à Brazzaville, les partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs institutions nationales dans le cadre d'une rencontre de concertation consacrée à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Organisée avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, la rencontre s'inscrit dans la volonté de la CNTR de renforcer son action et de mobiliser les soutiens nécessaires à la mise en œuvre de son Plan stratégique 2025-2029. En effet, à l'heure où les questions de gouvernance publique occupent une place croissante dans les politiques de développement, l'institution entend faire de cette rencontre un espace de dialogue entre les acteurs nationaux et les partenaires au développement. L'objectif est de partager sa vision, de présenter ses priorités stratégiques et de renforcer les synergies autour des réformes visant à améliorer la gestion des ressources publiques.

Au cours des travaux, la CNTR mettra notamment en lumière les orientations de son Plan stratégique 2025-2029. Chiffré à plus de 8,3 milliards FCFA, ce programme quinquennal ambitionne de consolider les mécanismes de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances publiques, tout en renforçant les capacités d'intervention de la Commission.

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Au-delà de la présentation de ce document de référence, la rencontre servira également de cadre de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. La CNTR espère ainsi susciter un accompagnement accru en faveur des actions prévues dans son plan de développement et favoriser une meilleure appropriation des réformes engagées dans le domaine de la gouvernance financière.

Par ailleurs, les échanges porteront sur l'application du Code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, considéré comme l'un des instruments majeurs de promotion de la bonne gouvernance. Les participants seront également informés de l'évolution du processus d'élaboration du Projet d'appui à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques au Congo.

Précisons que cette concertation intervient dans un contexte où les exigences de transparence, de performance et de redevabilité sont de plus en plus au coeur des attentes des citoyens comme des partenaires au développement. Pour la CNTR, il s'agit non seulement de renforcer son positionnement institutionnel, mais aussi de contribuer à l'émergence d'une culture de gouvernance fondée sur la responsabilité et la gestion efficace des ressources publiques.