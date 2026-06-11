Burkina Faso: Des acquis à pérenniser

Longtemps considérée comme l'un des défis majeurs du développement au Burkina Faso, la question de la mobilité urbaine et interurbaine a souvent constitué une préoccupation majeure pour les populations. Entre l'insuffisance des moyens de transport collectif, l'urbanisation croissante et l'éloignement de certains quartiers des centres d'activités, se déplacer dans des conditions satisfaisantes demeurait difficile pour de nombreux citoyens. Aujourd'hui, cette situation connaît une évolution encourageante grâce aux efforts engagés dans le secteur du transport en commun.

Sous l'impulsion de la Révolution progressiste populaire (RPP) et de la vision portée par le capitaine Ibrahim Traoré, l'amélioration de la mobilité figure désormais parmi les priorités du développement national. Cette orientation traduit la volonté des autorités de faire du transport en commun un outil au service du progrès économique et social. En effet, il n'est pas superfétatoire de dire que la mobilité facilite l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux services publics, tout en favorisant les échanges entre les différentes localités du pays.

C'est dans cette dynamique que plusieurs centaines de bus ont été acquis afin de renforcer l'offre de transport en commun. Cet investissement répond à une attente de longue date des populations qui aspirent à disposer d'un système de transport moderne, accessible et efficace.

Ce qui relevait autrefois du rêve devient progressivement une réalité aujourd'hui pour de nombreux Burkinabè. La Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO) joue un rôle central dans cette transformation. Depuis plusieurs années, elle poursuit un ambitieux programme d'extension de ses services à travers le territoire national. Initialement présente dans quelques grandes villes, l'entreprise élargit progressivement son réseau afin de rapprocher davantage le service public des populations. Son objectif est d'offrir un transport régulier, ponctuel, sécurisé et durable, capable de répondre aux besoins croissants des usagers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette dynamique est renforcée par l'acquisition récente de 530 bus dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ) et du Projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga (PMUGO). Au-delà du renforcement du transport en commun, cette mesure vise à améliorer les conditions de déplacement des élèves et des étudiants, considérés comme une priorité pour les autorités.

En facilitant leur accès aux établissements scolaires et universitaires, l'Etat contribue à créer de meilleures conditions d'apprentissage. Les retombées attendues de ces investissements sont nombreuses : réduction des temps de trajet, amélioration de la sécurité des déplacements, diminution de la congestion urbaine et meilleure accessibilité aux services essentiels.

La récente validation de 22 nouvelles lignes de bus dans le Grand Ouaga, dont neuf lignes intercommunales destinées aux communes périphériques, témoigne de cette volonté d'adapter continuellement l'offre de transport aux besoins des populations. Toutefois, si ces avancées constituent des acquis importants, leur pérennisation demeure un défi majeur. L'efficacité d'un système de transport ne dépend pas uniquement de l'acquisition des équipements, mais aussi de leur entretien et de leur bonne gestion. Une maintenance rigoureuse des bus est donc indispensable pour garantir la continuité et la qualité du service.

Par ailleurs, les citoyens ont également leur part de responsabilité. Le respect des équipements publics, l'observation des règles d'utilisation et l'adoption de comportements civiques sont essentiels pour préserver ces investissements réalisés au profit de tous. En définitive, les progrès enregistrés dans le domaine du transport public traduisent une volonté affirmée de répondre aux attentes des populations et de soutenir le développement du pays des Hommes intègres. Ces acquis constituent une avancée significative pour le Burkina Faso.

Cependant, leur véritable réussite dépendra de la capacité des différents acteurs à les préserver et à les renforcer dans le temps afin qu'ils continuent de bénéficier durablement à l'ensemble de la Nation.