Ile Maurice: Un homme arrêté après une agression liée à une relation extraconjugale

Un homme de 30 ans a été arrêté mercredi 10 juin à Rivière-Sèche après avoir violemment agressé un autre homme à coups de pierres. Le suspect aurait agi après avoir découvert que la victime entretenait une relation avec son épouse.

Les faits se sont déroulés vers minuit, à Pont-Lardier, dans la région de Rivière-Sèche. La police a retrouvé la victime, un trentenaire domicilié à Bramsthan, allongé sur la banquette arrière d'un véhicule, le crâne ensanglanté et en état semi-conscient.

La victime a été transportée d'urgence par sa mère à l'hôpital Sir Aneerood Jugnauth (SAJ). Elle a ensuite été référée à l'hôpital SSRN pour des scans avant d'être admise de nouveau au SAJ. Son état de santé est jugé stable, mais elle n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs.

Les policiers ont constaté d'importants dégâts sur le véhicule impliqué, notamment le pare-brise avant et la vitre latérale gauche. L'enquête, appuyée par des vérifications auprès de la National Land Transport Authority, a permis d'identifier la propriétaire du véhicule, une habitante de Grand-Baie.

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Dans le cadre de l'enquête, la police de Rivière-Sèche a procédé à l'arrestation de Mohammad Shabaaz Soobrattee, 30 ans, sans emploi et domicilié à Bel-Air-Rivière-Sèche. Il s'agit du conjoint de la propriétaire du véhicule. Selon les éléments de l'enquête, il aurait reconnu avoir agressé la victime à l'aide de pierres, invoquant une relation extraconjugale entre celle-ci et son épouse.

Une accusation provisoire a été logée devant la cour de Flacq. Le suspect a été placé en détention policière et doit comparaître à nouveau le 17 juin.