Ile Maurice: Cim Finance obtient la certification Great Place To Work®

Acteur majeur des services financiers à Maurice depuis près de quatre décennies, Cim Finance vient d'obtenir la certification Great Place To Work®, une reconnaissance internationale qui distingue les entreprises offrant un environnement professionnel fondé sur la confiance, le respect et l'engagement des collaborateurs.

Présente dans le paysage financier mauricien depuis 39 ans et comptant aujourd'hui plus de 1 100 employés, l'entreprise souligne que cette distinction repose avant tout sur l'expérience vécue par ses équipes. La certification Great Place To Work® est attribuée à la suite d'une évaluation menée directement auprès des collaborateurs afin de mesurer la qualité de la culture d'entreprise et du climat de travail.

Selon Cim Finance, la forte participation de ses équipes à cette démarche a permis de refléter la réalité quotidienne au sein de l'organisation. Les résultats obtenus mettent notamment en avant un niveau élevé de confiance et un fort sentiment d'appartenance. Parmi les indicateurs relevés, 88 % des collaborateurs affirment être fiers de dire à leur entourage qu'ils travaillent chez Cim Finance.

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L'entreprise estime que cette reconnaissance reflète les efforts entrepris ces dernières années pour renforcer l'expérience collaborateur, favoriser le développement des talents et créer un environnement de travail plus inclusif et propice à l'épanouissement professionnel.

Cette certification s'inscrit également dans la vision du groupe, «Empowering Lives Through Inclusive Finance», qui place les collaborateurs au centre de sa stratégie. Cim Finance affirme vouloir continuer à bâtir une culture d'entreprise portée par ses valeurs : Passion, Achievement, Creativity et Engagement.

Pour Ambrish Maharahaje, Group CEO de Cim Finance, cette reconnaissance est avant tout le résultat de l'engagement collectif des employés. «Obtenir la certification Great Place To Work® est une fierté que nous partageons avec l'ensemble de nos collaborateurs, car c'est leur voix qui l'a rendue possible. Nous sommes convaincus que la performance durable repose sur l'engagement quotidien des femmes et des hommes au sein de notre organisation», déclare-t-il.

Il ajoute que cette distinction encourage l'entreprise à poursuivre ses investissements dans le développement des talents et dans la création d'un environnement permettant à chacun «de grandir, contribuer et donner le meilleur de lui-même».

De son côté, Kannen Packiry Poullé, Group Chief Human Resources Executive de Cim Finance, souligne que cette certification dépasse les politiques internes et les processus mis en place. «Elle reflète avant tout l'expérience vécue par nos collaborateurs au quotidien. Elle témoigne des relations de confiance, du respect mutuel et du sentiment d'appartenance que nous nous efforçons de cultiver à travers l'ensemble de l'organisation», affirme-t-il.

Selon lui, cette reconnaissance représente également une responsabilité pour Cim Finance, qui entend continuer à écouter ses collaborateurs et à faire évoluer ses pratiques afin de renforcer leur expérience au sein de l'entreprise.