Ile Maurice: Lauréats 2025 - Entre rêves d'ailleurs et attachement au pays

Les sourires étaient au rendez-vous, tout comme les félicitations et les encouragements. Le mardi 9 juin, la salle du conseil municipal de Vacoas-Phoenix a accueilli les lauréats de la cuvée 2025 lors d'une cérémonie organisée en leur honneur.

Une initiative de la municipalité visant à récompenser le travail, la persévérance et l'excellence académique de ces jeunes, qui ont décroché l'une des plus prestigieuses distinctions du pays.

Dans une ambiance conviviale, marquée par les poignées de main, les échanges chaleureux et les séances photo, plusieurs personnalités ont tenu à saluer le parcours exceptionnel de ces étudiants, qui s'apprêtent désormais à franchir une nouvelle étape de leur vie.

Pour beaucoup d'entre eux, l'aventure se poursuivra à l'étranger. C'est notamment le cas de Sarah Pin Young Sen, lauréate de la filière technique du collège Dr Maurice Curé. Après un parcours entamé au collège Sainte-Marie avant de rejoindre Dr Maurice Curé après le National Certificate of Education, elle s'envolera en juillet prochain pour l'Australie afin d'y étudier l'informatique et le design.

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«Je suis heureuse de pouvoir découvrir de nouvelles choses et une autre culture, mais c'est aussi difficile de quitter ma famille», confie-t-elle. Pendant les trois prochaines années, elle poursuivra ses études dans ce pays qui deviendra temporairement sa nouvelle maison.

À quelques mètres de là, Shaivi Ramnial, lauréate scientifique et ancienne élève du collège Queen Elizabeth, réfléchit encore à sa destination finale. Son ambition est claire : devenir médecin. Reste à choisir entre l'Australie et le Royaume-Uni. En attendant le début de ses études l'année prochaine, elle continue de se former en ligne et prévoit même d'effectuer une immersion professionnelle dans une clinique privée.

Du côté des Arts, Sania Khodabux, ancienne élève du Collège Royal de Curepipe, a déjà arrêté son choix : direction l'Angleterre dès le mois de septembre pour entreprendre des études de droit. Si son avenir professionnel reste encore à définir, elle reconnaît que le départ suscite beaucoup d'émotion au sein de sa famille. «Je suis enfant unique. Mes parents sont à la fois heureux et tristes», raconte-t-elle.

Elle souligne également que l'obtention de la bourse représente un immense soulagement financier pour ses proches, compte tenu du coût élevé des études supérieures à l'étranger.

Même sentiment pour Junaid Auckburally, lauréat de la filière économique et lui aussi ancien élève du Collège Royal de Curepipe. Son objectif est ambitieux : devenir Investment banker. Pour y parvenir, il poursuivra ses études en Australie, avec l'intention de compléter un cursus avec honours.

Depuis plusieurs mois, il profite pleinement du temps passé auprès de sa famille, conscient que les prochaines années se dérouleront loin des siens. «J'aimerais revenir à Maurice après mes études, mais l'avenir nous le dira», affirme-t-il avec lucidité.

Au-delà des destinations et des projets de carrière, cette cérémonie a surtout mis en lumière une génération ambitieuse, déterminée à saisir les opportunités qui s'offrent à elle tout en gardant un lien fort avec Maurice. Des jeunes dont les rêves prennent aujourd'hui leur envol, portés par le mérite et l'excellence.