Ile Maurice: Les jeunes talents à l'honneur

11 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Organisée par la Hindi Speaking Union, sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, la finale du concours d'élocution en hindi destinée aux élèves des Grades 10, 11 et 12 s'est tenue le 3 juin 2026 au Conseil municipal de Port-Louis.

Les participants ont présenté des discours sur les thèmes «L'évolution de la langue hindi» et «Nouvelle génération, nouvelle vision», mettant en avant leur maîtrise de la langue ainsi que leurs talents oratoires.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Christelle Pondard, lord-maire de Port-Louis, de Mehzabeen Caramtali, adjointe au lord-maire, et d'Anupama Chummun Chaumoo, Deputy Director of Culture.

À l'issue de la compétition, Jankee Jaanavee (Belle-Rose SSS) a remporté le premier prix, devant Jugurnauth Avish (MGSS Moka) et Romaine Divianka (Bel-Air SSS).

L'événement avait pour objectif de promouvoir la langue hindi et d'encourager les jeunes à valoriser leur patrimoine linguistique et culturel.

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