Ile Maurice: Frais d'examens pour le Kreol Morisien - «Peye touzour, apre pou ranbourse»

Ala ankor enn makadam. Dans les souliers des élèves qui prendront part, pour la première fois, aux examens de Kreol Morisien (KM) au School Certificate et à l'Advanced Subsidiary (AS) au Higher School Certificate. Dans les deux cas, le KM est confronté aux complications d'une matière additionnelle.

Nathalie Cathian, rectrice du Collège de La Confiance, explique qu'à hier matin, la position officielle était la suivante : au School Certificate, les frais d'examens sont totalement pris en charge par l'État pour ceux qui ont choisi huit sujets. L'élève qui choisit le KM comme neuvième matière (pour le National School Certificate), doit payer les frais pour ce sujet additionnel : Rs 526 comme «initial entry fee» et Rs 3 499 comme «fee per syllabus».

Dans le cas de la première cuvée d'AS au HSC, «cela va plus loin. Il s'agit de la reconnaissance même de cet examen. Le KM n'est pas sur le même certificat». Au HSC, l'État prend en charge les frais pour cinq matières. Trois Main et deux Sub. Mais si dans sa combinaison de matières, le KM figure parmi les cinq matières, l'élève aura un GCE A Level Certificate.

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Pour obtenir le HSC, l'élève doit opter pour deux Sub, en plus du KM comme troisième matière optionnelle. Ce qui fait un total de six et non cinq matières, obligeant l'élève à payer les frais pour cette matière additionnelle. Des montants de Rs 526 comme «initial entry fee» et Rs 6 758 comme «fee per syllabus». Une situation qui a vivement fait réagir des parents d'élèves ainsi que des responsables au niveau du Service Diocésain de l'Education Catholique.

Une source fait valoir que «c'est l'État qui a mis en place ce système. Nous ne savions pas que le KM deviendrait une matière additionnelle. Maintenant on dit, 'peye touzour, apre pou ranbourse'».

Nathalie Cathian se demande, pour sa part : «Quel parent veut que son enfant n'ait que le GCE A Level parce qu'il étudie le KM ?». En concertation avec d'autres établissements de l'éducation catholique, la formule qui a été proposée, pour que les élèves qui choisissent le KM obtiennent le HSC et non le GCE A Level, c'est de prendre des Sub, qui sont sur la liste autorisée par Cambridge International Education. Exemple de combinaison de sujets : Trois Main, General Paper, Divinity/Sociology et KM en Sub.

L'enregistrement pour Cambridge International et le National School Certificate n'est pas le même, précise la rectrice. Pour Cambridge, l'enregistrement a eu lieu, il y a trois semaines. Pour le KM, la date limite est aujourd'hui. «Les parents d'élèves qui font le KM avaient jusqu'à lundi pour effectuer les virements bancaires au Mauritius Examinations Syndicate. L'argent ne transite pas par l'école.» Elle rappelle que le processus d'accréditation du KM comme Main, par Cambridge International, est en cours.

Vers une subvention élargie

«Nous allons vers la subvention pour le KM comme matière additionnelle pour les first-timers». C'est ce que confirme un technicien du ministère de l'Éducation. En clair, au SC, l'élève qui s'inscrit pour la première fois aux examens et opte pour le KM comme matière additionnelle (donc un neuvième sujet au-delà des huit déjà subventionnés) n'aura pas de frais à payer.

Au HSC, pour l'élève qui opte pour le KM comme matière additionnelle, en plus de deux autres «Sub», afin d'obtenir un certificat complet, ce sera également subventionné. Au ministère de l'Éducation, on justifie ainsi cette position tardive : «C'est un papier entièrement local : il est préparé et corrigé à Maurice. Il n'y a pas de taux de change à payer, ni d'autres frais additionnels».

Y aura-t-il un remboursement pour ces «first-timers» qui ont déjà mis la main à la poche ? «On peut le dire.» Par contre pour les «repeaters», la position reste inchangée : les frais d'examens sont à leur charge.