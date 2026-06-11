Ile Maurice: La FCC appelle à une mobilisation nationale

Face à la montée des cas de fraudes financières et numériques, la Financial Crimes Commission (FCC) appelle à une mobilisation collective afin de renforcer la prévention et la détection des crimes financiers à Maurice.

C'est dans cette optique que la FCC a organisé, le mardi 9 juin, un forum intitulé «Building Resilience Against Fraud: Awareness, Detection and Prevention» à son siège, au Réduit Triangle, à Moka. L'événement a réuni une centaine de représentants issus des secteurs public et privé, notamment des ministères, des organismes gouvernementaux, des corps paraétatiques ainsi que du secteur des services financiers.

L'objectif était de sensibiliser les différents acteurs économiques aux risques liés à la fraude, mais également de promouvoir des mécanismes de détection précoce, de signalement et de prévention plus efficaces.

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Lors de son intervention, Me Nitish Hurnaum, commissaire de la FCC, a insisté sur la nécessité d'une approche commune face à cette menace. «La fraude ne peut être vaincue que lorsque tout un chacun participe à ce combat, de l'employé de banque à l'auditeur en passant par le juriste, le directeur d'entreprise, le régulateur et le citoyen. La vigilance n'est pas une option, mais la responsabilité de tous», a-t-il déclaré.

Le commissaire a également appelé les institutions à unir leurs efforts afin de préserver la réputation et l'intégrité de la juridiction mauricienne. Selon les chiffres communiqués, la FCC a lancé 238 enquêtes liées à des cas de fraude depuis mars 2024, dont 83 concernant des fraudes numériques.

De son côté, Daniel Essoo, Chief Executive Officer de la Mauritius Bankers Association, a rappelé le rôle essentiel des banques dans la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier. Il a souligné l'importance de dispositifs de conformité solides et d'une collaboration renforcée entre les institutions financières, les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi.

Plusieurs experts sont également intervenus au cours de cette rencontre. Me Lovendrah Nulliah, conseiller légal de la FCC, a présenté les délits de fraude prévus sous le Financial Crimes Commission Act 2023. Sachindra Reechaye, spécialiste en cybersécurité au sein de la Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU), ainsi que Jaylesh Demungur, Cyber-intelligence Investigator à la FCC, ont abordé la question des fraudes digitales et les moyens mis en place pour contrer ces nouvelles menaces.

Dharmaraj I. Appiah, président de l'Association of Certified Fraud Examiners - Mauritius Chapter, a pour sa part insisté sur l'importance de développer une culture d'intégrité au sein des organisations à travers la prévention et la détection des fraudes.

Une table ronde sur le thème «Closing the Gaps: Strengthening Awareness, Detection and Prevention of Fraud», animée par Varsha Mooneeram-Chadee, Senior Lecturer à l'Université de Maurice, a ensuite permis aux participants d'échanger sur les risques émergents, la responsabilité des institutions et la nécessité d'une meilleure collaboration entre les différentes agences pour combattre les crimes financiers.