Ile Maurice: Un collégien de 14 ans dénonce des humiliations, une enquête ouverte

Une affaire particulièrement préoccupante secoue un collège après des allégations d'actes humiliants et dégradants dont aurait été victime un élève de 14 ans. Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les faits.

Selon le grand-père de l'adolescent, les incidents se seraient produits durant la récréation, à l'intérieur d'une salle de classe. Un camarade du même âge l'aurait contraint à subir plusieurs actes dégradants sous le regard d'autres élèves.

D'après les informations recueillies, la victime aurait été forcée d'accomplir des gestes portant atteinte à sa dignité. Elle aurait également été contrainte de s'agenouiller et de chanter l'hymne national sur les ordres de son agresseur présumé. Lors d'un autre épisode, un autre élève aurait été impliqué, l'adolescent étant poussé à commettre un autre acte humiliant sous la pression de ses camarades.

Si aucune blessure apparente n'a été constatée, le collégien a déclaré avoir ressenti des douleurs à la suite de ces agissements. Il a exprimé le souhait d'être examiné par un médecin de la police et s'est dit disposé à collaborer avec les enquêteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'affaire a pris une nouvelle tournure avec l'apparition de plusieurs vidéos qui auraient été filmées par des élèves présents sur les lieux. Ces enregistrements, largement commentés au sein de la communauté scolaire, montreraient une partie des faits dénoncés. Selon nos informations, des membres du personnel enseignant auraient signalé l'existence de ces vidéos à la direction de l'établissement.

Toujours selon nos recoupements, l'élève mis en cause n'en serait pas à son premier écart de conduite et aurait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires à la suite d'incidents antérieurs. Face à la gravité des allégations, il aurait une nouvelle fois été convoqué par la direction avant d'être renvoyé de l'établissement.

Une enquête policière est en cours afin d'établir les circonstances des faits et les responsabilités de chacun.