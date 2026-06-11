Tunisie: Un atelier stratégique à Sousse pour booster l'exportation de l'artisanat tunisien

Dans le cadre du renforcement des compétences commerciales des opérateurs locaux, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre (CCIC), en étroite collaboration avec les délégations régionales de l'artisanat, s'apprête à organiser un atelier de travail de taille.

Intitulé « Les exportations de l'artisanat : procédures et accès aux marchés », l'atelier se tiendra le 2 juillet 2026 au siège de la Chambre situé à Sousse. C'est ce qui a officiellement été annoncé sur la page Facebook de l'institution.

La même source indique que cet événement de premier plan se donne pour mission principale d'accompagner de manière concrète les entreprises évoluant dans le secteur artisanal. L'ambition est d'élever leur compétitivité globale et de maximiser leur rayonnement sur la scène internationale. Pour y parvenir, la formation s'attachera à vulgariser et à transmettre aux professionnels une maîtrise rigoureuse du cadre législatif et réglementaire qui régit l'ensemble des opérations d'exportation en Tunisie.

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Au-delà des aspects purement juridiques, cette rencontre interactive offrira aux participants une occasion unique de se confronter aux réalités pratiques du commerce international. Les sessions permettront d'acquérir les outils indispensables à l'élaboration d'une stratégie de marketing à l'exportation performante.

Ce bagage méthodologique doit aider les structures artisanales à franchir de nouveaux caps en accédant plus facilement à des marchés extérieurs ciblés, stratégiques et porteurs de croissance.

Face aux enjeux de développement que représente ce rendez-vous, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre lance un appel pressant aux artisans indépendants ainsi qu'aux dirigeants d'entreprises. Les professionnels désireux de prendre part aux travaux de cet atelier sont invités à valider leur inscription officielle avant la date limite fixée au 30 juin 2026.