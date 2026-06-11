Tunisie: Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 - Le grand plan pour réinventer la destination

Réuni sous la présidence du ministre du Tourisme Sofiane Tekaya, le comité de pilotage du programme « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 » a validé une feuille de route multisectorielle ambitieuse.

Entre innovations culturelles, refonte urbaine et stratégie digitale percutante, la Tunisie s'apprête à mobiliser toutes ses forces vives pour rayonner à l'international et booster durablement ses indicateurs de développement.

Plus qu'un simple titre honorifique, « Tunis capitale du tourisme arabe 2027 » se présente désormais tel un véritable levier de transformation globale. En unissant les ministères, les fédérations professionnelles et les créateurs de contenu, le pays mise sur un programme ultra-diversifié pour séduire une nouvelle génération de voyageurs. Un programme qui tend à toucher aussi bien aux arts qu'à la qualité de vie des villes.

En effet, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a affirmé que le programme « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 » repose sur l'impulsion d'une dynamique globale et d'une animation durable à travers différents secteurs d'activité. Cette initiative d'envergure nationale est stratégiquement conçue pour stimuler la croissance économique, encourager l'investissement direct, et ouvrir de nouveaux horizons professionnels en favorisant massivement la création d'emplois.

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S'exprimant hier lors de la réunion du comité de pilotage dédié aux préparatifs de cet événement phare, le ministre a précisé que l'objectif majeur est d'accroître la compétitivité et l'attractivité de la destination Tunisie. « Le plan d'action s'attachera à valoriser les profonds atouts civilisationnels et culturels du pays, s'inscrivant ainsi pleinement dans une vision de développement global et inclusif », a-t-il laissé entendre.

Cette séance de travail a été spécifiquement consacrée à l'examen minutieux des plans sectoriels soumis par les différents ministères, institutions publiques et structures d'appui. Ces propositions, qui couvrent l'intégralité des domaines et des corporations impliqués, s'intègrent dans une approche transversale visant à harmoniser les interventions étatiques et à unifier les visions stratégiques autour des composantes clés du programme.

Les membres du comité ont unanimement salué la richesse et la diversité des contenus retenus. Le programme final déploiera en effet, ses actions sur une multitude de segments allant du tourisme pur et de l'artisanat aux transports, en passant par la culture et les arts sous toutes leurs formes. Il englobera également des chantiers liés à l'architecture, au design urbain, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et aux activités sportives.

L'inclusion sociale figure aussi au coeur de cette feuille de route. Celle-ci prévoit des événements et des projets spécialement dédiés aux étudiants, aux chercheurs, à la jeunesse ainsi qu'aux personnes porteuses de handicap. En parallèle, des axes majeurs seront consacrés à l'amélioration du cadre de vie, à la propreté, à l'esthétique des villes, ainsi qu'à la modernisation des infrastructures routières et à l'embellissement des espaces publics.

Une stratégie de communication moderne et percutante a été validée dans ce cadre. Rompant avec les méthodes traditionnelles, l'effort marketing capitalisera sur une forte présence numérique à travers les plateformes médias et digitales de dernière génération. Cette nouvelle image de marque sera portée par une collaboration étroite avec des créateurs de contenu et des influenceurs de divers horizons, appuyés par les médias nationaux et internationaux. Et ce, afin d'assurer un rayonnement maximal à la Tunisie et d'exposer sa diversité culturelle.

Cette réunion de haut niveau, doit-on noter, a rassemblé autour du ministre les représentants de divers départements ministériels, des dirigeants d'entreprises publiques, des opérateurs économiques ainsi que les présidents des fédérations et universités professionnelles du secteur. Elle s'inscrit dans la continuité directe d'une série de consultations sectorielles menées par le ministère du Tourisme pour fédérer l'ensemble des parties prenantes autour du succès de « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».