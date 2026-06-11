Tunisie: Tunis - Un père utilisait son fils mineur pour un vaste trafic de drogue

La brigade de la police judiciaire d'El Omrane a procédé, lundi, au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants et la vente clandestine d'alcool dans une banlieue de la capitale.

Le principal suspect, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est accusé d'avoir exploité son fils mineur afin de faciliter les activités du réseau et d'échapper à la surveillance des forces de l'ordre.

Au total, plusieurs individus ont été arrêtés lors de l'opération, dont le chef présumé du réseau, son frère (identifié comme complice direct) ainsi qu'un troisième suspect. Une femme recherchée par les autorités judiciaires a également été interpellée après avoir été retrouvée cachée à l'intérieur du domicile ciblé.

L'intervention policière a été menée à la suite d'une enquête ouverte après le dépôt d'une plainte pour violences conjugales par l'épouse du principal suspect. Les investigations, rapidement élargies dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, ont permis de détecter des activités suspectes au sein du domicile familial.

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Après coordination avec le parquet, une perquisition a été effectuée, permettant de confirmer l'existence du réseau et de procéder aux arrestations.

Les forces de l'ordre ont également saisi des quantités de stupéfiants, des stocks importants de boissons alcoolisées destinées à la vente illégale, ainsi que des sommes d'argent issues du trafic.

L'enquête a par ailleurs mis en lumière un élément particulièrement grave : le principal suspect utilisait son fils mineur comme moyen de dissimulation, notamment pour le transport et l'approvisionnement en drogue, ainsi que comme relais dans les activités de distribution, afin de réduire les risques de détection par les services de sécurité.

Après consultation du parquet, il a été décidé de placer l'ensemble des suspects en garde à vue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour trafic de stupéfiants, vente clandestine d'alcool, violences graves, et exploitation d'un mineur, en attendant leur présentation devant la justice.