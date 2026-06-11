Tunisie: Baccalauréat 2026 - 955 cas de fraude recensés, le double de l'année précédente

Le directeur général des examens nationaux au ministère de l'Éducation, Mohamed Mili, a déclaré que le ministère a déployé des efforts considérables pour lutter contre le phénomène de la fraude aux examens du baccalauréat, grâce à de nombreuses mesures et à la conjugaison des efforts de tous les ministères impliqués.

Il a révélé que 955 cas de fraude ont été enregistrés lors de la session principale du baccalauréat 2026, ce qui représente le double du nombre enregistré lors du baccalauréat 2025.

Concernant les sanctions, le directeur général des examens a souligné que « punir les élèves » n'est pas l'objectif du ministère de l'Éducation. Au contraire, celui-ci s'efforce de garantir toutes les conditions de réussite aux candidats et de les protéger à l'intérieur comme à l'extérieur des salles d'examen. Cependant, « en cas d'obstination de la part de certains à perturber les examens, le ministère de l'Éducation tient fermement à appliquer la loi », a-t-il précisé.

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Mohamed Mili a reconnu « la propagation de ce phénomène en Tunisie », tout en affirmant que « le ministère de l'Éducation, en partenariat avec tous les ministères concernés, est déterminé à le combattre et à l'éradiquer.

« Le diplôme du baccalauréat tunisien rivalise avec les diplômes les plus prestigieux au monde, et nos élèves brillent dans toutes les universités », a déclaré le responsable. Il a ajouté : « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'intervenants pour sécuriser les examens du baccalauréat s'élève à 156 000 personnes, et l'État tunisien a imprimé 12 millions de copies d'examen. « Ce sont des efforts colossaux pour sécuriser les épreuves, afin que le baccalauréat tunisien garde son image prestigieuse dans le monde, et il la gardera », conclut le responsable.