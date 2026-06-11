Tunisie: Mohamed Amine Boufahja lance la première plateforme environnementale intelligente gratuite au service des agriculteurs et pêcheurs

Un étudiant tunisien de l'Institut supérieur des sciences appliquées, Mohamed Adib Boufahja, a développé et lancé une plateforme environnementale intelligente gratuite destinée aux agriculteurs et aux pêcheurs, basée sur l'intelligence artificielle.

L'outil fournit des données en temps réel et des informations précises sur les conditions météorologiques ainsi que sur les ressources hydriques et marines, afin d'aider les professionnels des secteurs agricole et halieutique à prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

La plateforme vise également à améliorer la productivité et à réduire les risques liés aux aléas climatiques, notamment la variabilité des précipitations, la pénurie d'eau et les perturbations affectant les activités maritimes et agricoles en Tunisie.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique d'innovation portée par les jeunes développeurs tunisiens, qui mobilisent les technologies numériques et l'intelligence artificielle au service du développement durable et de la résilience face aux défis environnementaux.