Tunisie: Tunis-Carthage ferme le classement mondial des aéroports AirHelp 2026

L'aéroport international de Tunis-Carthage arrive en dernière position mondiale du classement AirHelp Score 2026, avec une note de 5,50/10.

Publiée cette semaine, la nouvelle édition de ce classement mondial évalue 279 aéroports dans 76 pays et met en évidence des écarts importants de performance entre les infrastructures aériennes, en particulier sur la ponctualité des vols et la qualité de l'expérience passager.

Dans ce rapport devenu une référence dans le secteur aérien, AirHelp ne se limite pas à la taille ou au prestige des aéroports. L'analyse repose sur des données concrètes de fonctionnement et sur le vécu des voyageurs, ce qui en fait un indicateur directement lié à la réalité des passagers.

Un classement fondé sur l'expérience réelle des passagers

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Le AirHelp Score 2026 repose sur une méthodologie précise qui combine performance opérationnelle et perception des voyageurs. Le résultat final est calculé à partir de trois dimensions principales.

La première, et la plus importante, concerne la ponctualité des vols, qui représente 60% de la note globale. Elle mesure la proportion de vols arrivant dans les quinze minutes suivant l'horaire prévu, un indicateur clé de la fiabilité d'un aéroport.

La deuxième dimension, l'expérience passager, compte pour 20% du score. Elle est construite à partir de milliers d'avis recueillis auprès de voyageurs dans le monde entier, évaluant notamment la qualité du service, la fluidité des contrôles ou encore l'accueil du personnel.

Enfin, les infrastructures et le confort représentent les 20% restants, en intégrant des critères comme la propreté, la signalisation, les services disponibles ou encore l'offre commerciale.

Au total, près de 14 300 avis ont été analysés dans 76 pays, sur la base des données de trafic comprises entre mai 2025 et avril 2026. L'objectif est clair : mesurer non pas l'image d'un aéroport, mais son fonctionnement réel au quotidien.

Tunis-Carthage : un score de 5,50/10

C'est dans ce contexte que l'aéroport de Tunis Carthage Airport se retrouve en 279e position mondiale, avec un AirHelp Score de 5,50/10.

Derrière cette note globale, les sous-indicateurs révèlent des fragilités plus précises. La ponctualité des vols est évaluée à 5,3, tandis que l'expérience passager atteint 6,2. Les infrastructures et le confort obtiennent également 5,3.

Cette combinaison de scores place Tunis-Carthage en bas du classement mondial, dans un environnement où la concurrence entre aéroports est de plus en plus forte, notamment sur les questions de fluidité opérationnelle et de qualité de service.

Pour la Tunisie, dont l'économie dépend en partie du tourisme et de la connectivité aérienne, ce résultat dépasse le simple cadre statistique. Il interroge directement la capacité de l'infrastructure aéroportuaire à répondre aux standards internationaux actuels.

Les aéroports arabes : entre hubs performants et retards structurels

Le classement AirHelp 2026 montre également une réalité contrastée dans le monde arabe. Si certains aéroports affichent des performances solides et se rapprochent du haut du classement mondial, d'autres restent nettement en retrait.

Le premier aéroport arabe du classement se situe à la 48e place mondiale, occupée par l'aéroport international King Fahd de Dammam (Arabie saoudite), avec un AirHelp Score de 7,89. Ensuite, Jeddah King Abdulaziz Airport arrive à la 54e place avec un score de 7,87, suivi de Amman Queen Alia Airport à la 69e position avec 7,79.

Plus loin dans le classement, Doha Hamad Airport se classe 79e avec 7,76, tandis que Muscat Airport occupe la 100e place avec 7,70. Les performances se poursuivent avec Medina Airport (122e, 7,63), Marrakesh Menara Airport (140e, 7,55) et Dubai International Airport (149e, 7,51).

On retrouve ensuite Bahrain International Airport (156e, 7,49), Kuwait International Airport (217e, 7,29), puis Casablanca Mohammed V Airport (246e, 7,14) et Sharjah Airport (248e, 7,12). Enfin, les aéroports égyptiens ferment ce groupe régional avec Cairo International Airport (266e, 6,75) et Hurghada Airport (276e, 6,51), juste devant Tunis-Carthage.

Un top 10 mondial dominé par l'Amérique latine

En tête du classement mondial, AirHelp met en avant des aéroports qui se distinguent avant tout par leur régularité opérationnelle. Le classement est dominé par Panama City Tocumen Airport, premier avec une note de 8,48, suivi de Fortaleza Pinto Martins Airport et Cape Town Airport.

Le reste du top 10 comprend également Recife, Brasília, Rio de Janeiro Santos Dumont, Durban, Belém, Bodø et Billund. Une particularité ressort clairement : les aéroports de taille moyenne semblent mieux performer que les grands hubs internationaux, souvent pénalisés par la congestion.

Dans la partie basse du classement, les écarts se creusent davantage. Les aéroports situés entre la 271e et la 279e place affichent des scores relativement proches, mais tous en dessous du niveau de performance moyen mondial. On y retrouve notamment Rhodes, Da Nang, Hanoi, Lisbonne, Islamabad, Hurghada, Ho Chi Minh, Lahore, et enfin Tunis-Carthage en dernière position.

Ainsi, le classement AirHelp Score 2026 confirme une tendance globale : la performance d'un aéroport ne dépend plus uniquement de sa taille ou de son statut international, mais de sa capacité à garantir ponctualité, fluidité et qualité de service.

Pour la Tunisie, la dernière place de Tunis-Carthage représente un signal préoccupant dans un secteur stratégique, directement lié au tourisme, aux investissements et à l'image internationale du pays. Dans un environnement où la concurrence entre plateformes aériennes s'intensifie, l'amélioration de la performance opérationnelle apparaît désormais comme un enjeu central.