Tunisie: La diplomatie économique au coeur des échanges tuniso-britanniques à Londres

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de diplomatie économique et afin de consolider le rayonnement des institutions ainsi que des talents tunisiens au Royaume-Uni, l'ambassade de la République Tunisienne à Londres a abrité, hier mercredi 10 juin 2026, une table ronde économique d'envergure.

C'est ce qu'a indiqué la représentation diplomatique sur sa page Facebook officielle.

La même source a ajouté que cette rencontre s'est articulée autour d'une thématique centrale : « La diplomatie économique : un levier pour le partenariat, l'investissement et l'autonomisation de l'entrepreneuriat tunisien au Royaume-Uni ».

Le panel d'intervenants a réuni des figures majeures de l'économie tunisienne, à l'instar de Néjia Gharbi, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Rachida Jebnoun, présidente du Conseil International des Femmes Chefs d'Entreprises (CIECE), Jed Mrabet, président de la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC), et Aslan Berrejeb, président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

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L'événement a également rassemblé une délégation d'entrepreneurs tunisiens venus participer à la « London Tech Week », ainsi que de nombreux décideurs des sphères financières et économiques tunisiennes et britanniques.

Cette plateforme d'échange a permis d'explorer de nouvelles pistes pour intensifier l'investissement direct et croisé entre la Tunisie et le Royaume-Uni. Les discussions se sont particulièrement focalisées sur les leviers d'accompagnement des start-ups et le développement d'un entrepreneuriat inclusif, ciblant prioritairement les projets portés par les femmes et les jeunes. Et ce, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de pénétration des marchés internationaux.

Les participants ont unanimement insisté sur l'impératif de mobiliser activement les canaux de la diplomatie économique. « Cet effort doit servir de catalyseur aux initiatives commerciales et industrielles tunisiennes outre-Manche, tout en créant des synergies durables entre les opérateurs des deux nations afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux flux d'affaires bilatéraux », a-t-on conclu.

Pour l'occasion, l'ambassade de Tunisie à Londres a réaffirmé son engagement indéfectible à jouer un rôle de facilitateur de premier plan. Elle entend poursuivre ses efforts pour interconnecter les réseaux d'affaires tunisiens et britanniques, un alignement stratégique destiné à servir les objectifs de développement économique et à sceller durablement les relations historiques entre les deux pays.