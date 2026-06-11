Ile Maurice: La Chambre de commerce et d'industrie propose de relancer la croissance avec 80 propositions

Face à une croissance sous pression, à l'érosion de la compétitivité et à des finances publiques sous contrainte, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) appelle à un changement de cap. Dans son mémorandum budgétaire 2026-2027, elle formule 80 propositions articulées autour de dix priorités stratégiques, fruit de consultations avec ses commissions Commerce, Industrie et Services.

La seule consolidation budgétaire ne suffira pas à restaurer le dynamisme économique, selon la MCCI. Maurice doit simultanément assainir ses finances publiques et stimuler l'investissement productif. La croissance de demain passera moins par la gestion des contraintes que par la capacité de Maurice à investir, innover et se positionner sur les nouveaux moteurs de création de valeur.

Réindustrialisation

L'une des principales priorités avancées est l'ouverture d'une nouvelle phase de réindustrialisation. L'organisation plaide pour une industrie davantage tournée vers l'automatisation, l'innovation et l'intégration aux chaînes de valeur régionales.

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Les PME et les start-up occupent également une place centrale dans cette stratégie, avec des appels à un environnement fiscal et réglementaire plus favorable à leur développement. «L'enjeu n'est pas simplement de produire davantage, mais de produire mieux. La réindustrialisation que nous appelons de nos voeux doit être fondée sur l'innovation, la montée en gamme et l'intégration aux chaînes de valeur régionales», souligne Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la MCCI.

Sur le plan fiscal, la Chambre de commerce recommande une révision de l'Alternative Minimum Tax (AMT), estimant qu'elle pénalise les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans leur outil de production. Elle propose également de reclasser certains intrants professionnels du régime TVA exempté vers le taux zéro afin de permettre aux entreprises de récupérer la TVA sur leurs achats et d'améliorer leur trésorerie.

Compétitivité

L'autre axe majeur est la compétitivité. La MCCI identifie le coût de l'électricité, les charges salariales et les lourdeurs administratives comme des freins à l'investissement. Elle propose notamment un bilan d'impact économique obligatoire avant toute nouvelle réglementation, un mécanisme tripartite liant davantage les hausses salariales aux gains de productivité, ainsi qu'une plateforme unique d'accompagnement.

L'organisation met également l'accent sur l'internationalisation des entreprises mauriciennes. Services financiers, technologies, santé et éducation figurent parmi les secteurs offrant, selon elle, des opportunités encore peu exploitées. La diplomatie économique est ainsi présentée comme un levier stratégique complémentaire aux mesures fiscales.

Deux thèmes traversent l'ensemble des propositions : la transformation numérique et la transition climatique. La MCCI préconise une stratégie nationale d'identité numérique, un cadre réglementaire modernisé pour le commerce électronique et une adaptation de la législation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Sur le plan climatique, elle défend le recours aux assurances paramétriques, aux certifications durables et aux crédits d'impôt pour les investissements verts.