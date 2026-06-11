Ile Maurice: La FCC s'oppose à la requête de Sanjiv Ramdanee

11 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Sanjiv Ramdanee tente une nouvelle fois d'obtenir l'autorisation de quitter le territoire mauricien. Toutefois, la Financial Crimes Commission (FCC) s'oppose à sa requête, invoquant un risque de fuite. Le tribunal de Port-Louis devra trancher lors des débats prévus le 22 juin prochain.

Le 2 juin dernier, Sanjiv Ramdanee a présenté une demande visant à obtenir la levée temporaire de l'interdiction de voyager qui lui est imposée dans le cadre des conditions liées à sa remise en liberté sous caution. Cette fois, l'homme d'affaires sollicite l'autorisation d'effectuer cinq déplacements à l'étranger entre août et décembre 2026.

Selon les documents soumis à la Cour, Sanjiv Ramdanee prévoit de se rendre à Dubaï du 5 au 22 août. Un second voyage est envisagé du 27 août au 21 septembre en Italie, à Dubaï et au Maroc. Il souhaite également se rendre en Angleterre et à Dubaï du 31 octobre au 10 novembre, avant d'effectuer un autre déplacement en Italie et à Dubaï du 16 au 24 novembre. Enfin, un séjour en France et à Dubaï est prévu du 27 novembre au 7 décembre.

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Il affirme que ces voyages sont motivés par des impératifs professionnels. Représenté par Me Shadmeenee Mootien, il soutient qu'un affidavit détaillant son parcours et ses activités professionnelles a déjà été communiqué à la FCC afin d'appuyer sa requête. De son côté, la FCC, représentée par Me Lovendra Nulliah, a exprimé son opposition lors de l'audience du 9 juin. La FCC a évoqué un risque de fuite pour justifier sa position. Les arguments des deux parties seront entendus le 22 juin, date à laquelle le tribunal sera appelé à se prononcer sur cette nouvelle demande.

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