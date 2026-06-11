Ile Maurice: Rs 39,5 milliards de recettes avec 464 208 visiteurs en quatre mois

Rs 9,3 milliards. C'est le montant des recettes touristiques enregistrées en avril, contre Rs 8,6 milliards pour la même période en 2025. C'est ce qu'indiquent les chiffres de la Banque de Maurice, publiés le 8 juin. Ces données font ressortir une hausse de 7,8 % sur un an.

Sur les quatre premiers mois de l'année, la tendance est encore plus marquée. Les recettes touristiques ont atteint Rs 39,5 milliards, contre Rs 32,2 milliards pour la même période l'an dernier, soit une progression de 22,6 %. Par mois, janvier a engrangé Rs 11,3 milliards, février, Rs 9,3 milliards, et mars, Rs 9,6 milliards. Tous ces indicateurs mensuels sont supérieurs à leur équivalent 2025.

Pour ce qui est de la fréquentation touristique, les statistiques révèlent des mouvements divers. Selon les données de Statistics Mauritius, Maurice a accueilli 464 208 visiteurs entre janvier et avril cette année, contre 446 546 durant la même période l'année précédente. Cela représente une progression de 3,96 %. Toutefois, la tendance reste contrastée selon les mois. En janvier, les arrivées ont augmenté pour atteindre 125 871 visiteurs, contre 116 926 un an plus tôt. Février enregistre également une progression, passant de 95 991 à 107 650 voyageurs. En mars, la fréquentation demeure globalement stable, avec 114 924 arrivées contre 113 472 en 2025.

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En revanche, avril se distingue par un léger recul. Le pays a comptabilisé 115 763 arrivées, contre 120 157 un an plus tôt, soit une baisse de 3,66 %. Par ailleurs, en mai, la destination Maurice a accueilli 115 165 visiteurs, contre 115 090 à la même période en 2025. Pour le ministre du Tourisme, Richard Duval, «le fait même d'égaler la performance de l'année dernière, dans une période d'incertitude et de peur, est en soi un exploit.»