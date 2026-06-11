Afrique: Programme de l'OIM - Près de 260 migrants subsahariens de retour volontaire chez eux

Dans le cadre du programme de retour volontaire, 260 migrants en situation irrégulière, originaires d'Afrique subsaharienne, ont regagné leurs pays d'origine mardi et mercredi derniers.

Ces rapatriements ont été opérés à bord d'un vol organisé sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Il est à noter que ce vol charter, le cinquième affrété depuis le début de l'année, a permis de raccompagner 128 ressortissants en Guinée. Les 132 autres passagers ont été reconduits vers 6 destinations distinctes, parmi lesquelles figurent le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Cameroun.

Grâce à cette nouvelle opération, le bilan des migrants ayant bénéficié de l'assistance de l'OIM pour un retour volontaire et sécurisé vers leur patrie s'élève désormais à 2 732 personnes depuis janvier 2026.

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Ce type d'opération, doit-on rappeler, s'inscrit dans le cadre d'une accélération marquée des rapatriements humanitaires au départ de la Tunisie.

Le programme d'Aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) de l'OIM Tunisie connaît une progression constante, étant passé de 2 558 retours facilités en 2023 à un record de 8 853 en 2025.

Face à cette dynamique, le ministère tunisien des Affaires étrangères a affiché un objectif clair, celui d'atteindre la barre des 10 000 retours volontaires d'ici la fin de l'année.

Pour soutenir cet élan et limiter les réitérations de projets migratoires, des efforts diplomatiques restent déployés afin de mobiliser des financements internationaux dédiés à la réhabilitation socio-économique des migrants au sein même de leurs communautés d'origine.