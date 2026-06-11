Tunisie: Fuite du sujet de philosophie de la section lettres - Le ministère dément et dévoile les conclusions de son enquête

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux au premier jour de la session principale du baccalauréat 2026, le mercredi 3 juin, a provoqué une vive polémique et suscité l'inquiétude des candidats, de leurs familles ainsi que de l'opinion publique.

Dans cette séquence, une enseignante du secondaire apparaît en brandissant ce qu'elle présente comme le sujet de l'épreuve de philosophie de la section Lettres. Cette dernière a affirmé que le document aurait fuité dès les premières minutes du coup d'envoi de l'examen, jetant le doute sur les importantes mesures mises en place pour garantir sa sécurité et son bon déroulement.

Le ministère de l'Éducation a ouvert une enquête afin de vérifier l'authenticité des informations diffusées. Les investigations menées ont permis d'établir que le document présenté dans la vidéo ne correspondait pas au sujet de la session 2026. Selon les conclusions de l'enquête, l'enseignante concernée aurait utilisé un ancien sujet datant de 2022, présenté à tort comme celui de l'examen en cours, ce qui constitue une falsification des faits.

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Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le directeur général des examens, Mohamed Mili, a démenti les informations faisant état de poursuites judiciaires engagées contre l'enseignante. Il a toutefois réaffirmé la vigilance des autorités éducatives face à toute tentative de diffusion de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la crédibilité des examens nationaux.

Le responsable a également rappelé l'ampleur du dispositif de sécurisation déployé pour la session du baccalauréat 2026. Pas moins de 156 000 personnes ont été mobilisées à travers le pays afin d'assurer la protection des centres d'examen, l'acheminement des sujets et le respect des procédures en vigueur.

Par ailleurs, des mesures techniques exceptionnelles ont été mises en oeuvre, notamment le brouillage des réseaux internet à proximité des centres d'examen, dans le but de prévenir toute tentative de fuite et de transmission illégale des sujets.

À travers ces dispositifs, le ministère entend préserver l'intégrité, la transparence et la réputation du baccalauréat tunisien, considéré comme l'un des examens nationaux les plus rigoureux et les plus crédibles dans le monde.