Tunisie: 40 ans de prison - Le réseau de drogue qui opérait dans les nuits de Tunis tombe

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un réseau criminel composé de six individus à des peines cumulées de 40 ans de prison, pour leur implication dans un trafic de stupéfiants actif dans la capitale, notamment dans les boîtes de nuit et les cafés.

L'enquête a révélé que le réseau s'était spécialisé dans l'importation, la dissimulation et la distribution de drogues, après avoir acheminé une importante cargaison depuis l'étranger. Les substances étaient stockées dans un appartement situé à La Marsa, loué spécialement pour servir de base logistique à leurs activités.

L'opération a été déclenchée à la suite d'informations de renseignement transmises à la sous-direction de lutte contre les stupéfiants. En coordination avec le parquet, les forces de sécurité ont procédé à une perquisition du domicile, permettant l'arrestation en flagrant délit de plusieurs membres du réseau.

Lors de cette intervention, les autorités ont saisi d'importantes quantités de stupéfiants, dont 33 plaquettes de cannabis, environ un kilogramme de cocaïne brute ainsi qu'une quantité significative d'héroïne.

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Les forces de l'ordre ont également mis la main sur plus de 800 000 dinars en espèces, ainsi que sur des véhicules de luxe et des bijoux en or, présumés provenir des revenus du trafic de drogue.

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