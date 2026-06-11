Afrique du Nord: BeIN SPORTS dévoile un dispositif exceptionnel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plus grande édition jamais organisée de la compétition, beIN SPORTS annonce un dispositif de couverture exceptionnel réunissant certaines des plus grandes voix et figures du football mondial.

Diffuseur officiel du tournoi dans 24 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, beIN SPORTS mobilise plus de 80 talents internationaux et régionaux - présentateurs, commentateurs, consultants et reporters - afin d'accompagner les supporters au plus près de chaque moment fort de cette édition historique.

Pour enrichir l'expérience des téléspectateurs, la chaîne s'entoure d'un panel prestigieux de légendes du football. Parmi elles figurent le champion du monde espagnol David Silva, l'ancien capitaine brésilien Fernandinho, les anciens internationaux anglais Ashley Cole et Ashley Young, Robert Pirès, champion d'Europe avec la France et figure emblématique d'Arsenal, ainsi que Pauleta, ancien international portugais et légende du Paris Saint-Germain.

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Cette équipe internationale accueillera également Claudio López, Luis García, Bacary Sagna, Ruud Gullit et Marcel Desailly, champion du monde avec la France. Elle comptera aussi dans ses rangs Philippe Senderos, ancien défenseur de la Suisse, Jason McAteer, légende de la République d'Irlande, et Christopher Sullivan, ancien international américain, tous forts d'une expérience de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Ils seront rejoints par Didier Domi, ancien défenseur du Paris Saint-Germain, ainsi que par Nicky Summerbee, ex-international anglais et ancien joueur de Manchester City. Des personnalités majeures du football féminin, telles que Nadia Nadim, qui compte plus de 100 sélections avec le Danemark, et Lianne Sanderson, médaillée de bronze de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2015 avec l'Angleterre.

Fidèle à son ancrage régional, beIN SPORTS mettra également à l'honneur les grandes figures du football arabe, avec une représentation des huit nations arabes qualifiées pour cette Coupe du Monde: le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Irak.

Le public retrouvera notamment Mohammed Aboutrika, Ahmed El-Mohamady et Haytham Farouk, ainsi que plusieurs noms incontournables du football maghrébin, dont Romain Saïss, capitaine emblématique de la sélection marocaine lors du parcours historique des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde 2022, aux côtés de Youssef Chippo.

La Tunisie sera représentée par Hatim Trabelsi, Karim Haggui et Sami Trabelsi, tandis que l'Algérie comptera parmi ses représentants Rafik Halliche, Adlène Guédioura, et Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne.

Ils seront rejoints par une forte représentation du Golfe menée par Younis Ali, ancien international Qatari et l'un des entraîneurs de football les plus respectés du pays, aux côtés d'Abdulaziz Al-Sulaiti et Mubarak Mustafa. L'Arabie saoudite sera représentée par Taiseer Al-Jassim et Yasser Al-Qahtani, tandis que Salam Shakir, ancien international, portera les couleurs de l'Irak. Cette sélection régionale sera également renforcée par Abdullah Abu Zema pour la Jordanie, Omar Al Somah pour la Syrie et Imad Al-Hosni pour Oman, réunissant certaines des figures majeures du football arabe.

Avec plus de 2 800 sélections internationales cumulées, les consultants de beIN SPORTS offriront aux fans une lecture unique de la compétition, mêlant expertise technique, analyses approfondies et souvenirs vécus au plus haut niveau du football mondial.

La couverture en langue arabe de beIN SPORTS sera assurée par une équipe de présentateurs de premier plan composée de Mohammed Saadon Al-Kuwari, Abdulaziz Al-Nasr et Tariq Al-Hammad, aux côtés d'Amine Sebti, Meshari Al-Khuzaim et Areej Sleem. Ils seront rejoints par Mohammed Kidan et Abdulaziz Al-Fadli, formant une équipe dynamique pour accompagner la couverture de la Coupe du Monde.

La couverture en langue anglaise sera portée par Lynsey Hipgrave, Matt Spiro et Aarran Summers, apportant une dimension internationale supplémentaire à l'équipe de présentation. À leurs côtés, une équipe de 18 reporters présents dans les villes hôtes afin d'assurer une couverture continue et de faire vivre aux téléspectateurs chaque instant du tournoi au plus près de l'action.

Mohammed Al-Bader, Directeur Général de beIN Channels - MENA, déclare: « Pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée, beIN SPORTS rassemble l'une des équipes les plus importantes et les plus diversifiées du football mondial. Notre ambition est d'offrir aux téléspectateurs une couverture complète, portée par des experts internationaux, régionaux et locaux, afin de les rapprocher de chaque instant de cette compétition exceptionnelle.

Cette équipe reflète la dimension universelle du football et l'esprit d'un tournoi qui rassemble des millions de passionnés à travers le monde. Nous avons hâte de partager chaque moment de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec nos téléspectateurs, en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS. »

beIN SPORTS sera la destination exclusive pour suivre les 104 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en direct dans la région MENA, avec une diffusion en arabe, français et anglais, en qualité 4K HDR à travers 8 chaînes dédiées.