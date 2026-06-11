Tunisie: Après la plainte d'une candidate au bac - La justice tranche dans l'affaire Samir El Wafi

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, lundi, le journaliste Samir El Wafi à quatre mois de prison avec sursis, à la suite d'une plainte déposée par une candidate au baccalauréat en 2024.

L'affaire remonte à la publication d'un message sur le compte personnel du journaliste sur les réseaux sociaux. Dans cette publication, il commentait la tenue vestimentaire portée par une élève lors de l'épreuve d'éducation physique du baccalauréat (bac sport), la qualifiant de "non décente".

La candidate et sa famille ont estimé que ces propos constituaient une atteinte à sa réputation et une exposition publique préjudiciable, considérant qu'ils portaient atteinte à ses droits et à sa dignité. Ils ont ainsi décidé de saisir la justice.

Le tribunal a retenu la responsabilité du journaliste et prononcé une peine de quatre mois de prison avec sursis, clôturant ainsi une affaire qui avait suscité une large discussion sur les réseaux sociaux autour des limites de l'expression publique et du respect de la vie privée des individus.