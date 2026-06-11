Tunisie: Zaghouan - 27 blessés dans le dérapage d'un bus d'ouvriers sur la route de Saouaf-Enfidha

Un grave accident de la route s'est produit ce matin du jeudi 11 juin 2026, sur l'axe routier reliant la délégation de Saouaf, dans le gouvernorat de Zaghouan, à celle d'Enfidha, relevant du gouvernorat de Sousse. L'accident a fait 27 blessés à des degrés de gravité divers parmi les passagers.

Selon une source de la Protection civile, qui s'est confiée au micro de la Radio Nationale dans la région, le drame a été provoqué par le dérapage incontrôlé d'un autobus qui transportait des ouvriers vers leur lieu de travail.

Face à l'ampleur de la situation, un important dispositif de secours a immédiatement été déployé sur les lieux. Pas moins de cinq véhicules d'intervention de la Protection civile de Zaghouan ainsi que trois ambulances de l'hôpital local ont été dépêchés sur place.

Les équipes médicales et de secours ont procédé aux premiers soins d'urgence avant de transporter les blessés à l'hôpital de Saouaf et à l'Hôpital régional de Zaghouan pour une prise en charge médicale adaptée.

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Ce nouvel accident remet en lumière la dangerosité des routes de la région, spécialement lors des épisodes climatiques instables. Les premières constatations indiquent en effet que la perte de contrôle du véhicule a été directement causée par une chaussée rendue extrêmement glissante par les fortes précipitations enregistrées dans la zone au cours des dernières 24 heures.

Cet événement tragique rallonge hélas les évènements routiers tristes de la semaine. En effet, il y a à peine trois jours, un autre accident majeur impliquant un poids lourd avait totalement paralysé l'autoroute A1 entre Bouficha et Enfidha. Une recrudescence qui fait écho aux récentes alertes de l'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) concernant la nécessaire vigilance des conducteurs face aux intempéries dans ces gouvernorats interconnectés et que les conducteurs ne semblent malheureusement prendre avec le sérieux requis...